Azzurrini da urlo a Jinin, è bronzo nel Mondiale Motocross Junior 2026

Terzo posto per i giovanissimi in Maglia Azzurra a Jinin, protagonisti per la classifica a squadre del Mondiale Motocross Junior 2026: ecco com'è andata.

Azzurrini di bronzo nel gran finale a squadre del Mondiale Motocross Junior 2026. Le giovani promesse tricolori in Maglia Azzurra non hanno sfigurato, poco importa che alla fine solo i migliori di 125cc, 85cc e 65cc abbiano contribuito come punti al podio finale conquistato domenica scorsa a Jinin, in Repubblica Ceca, dietro alla squadra vincente della Francia ed ai ragazzi degli Stati Uniti in seconda posizione. Accanto all'appuntamento del Mondiale MXGP in Sudafrica c'era anche questo: una prova importante per saggiare il lavoro svolto finora con le nuove leve delle ruote tassellate.

"Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto dai ragazzi. Hanno dimostrato determinazione e una grande voglia di fare bene, onorando al meglio la Maglia Azzurra, che per tutti loro rappresenta qualcosa di speciale" ha sottolineato Andrea Bartolini, Commissario Tecnico FMI. "È stata un’esperienza molto importante per la loro crescita: sono piloti giovani e confrontarsi in un contesto come il Mondiale è fondamentale per maturare ed acquisire esperienza. Il clima che si è creato all’interno della squadra è stato uno dei nostri punti di forza e ci ha permesso di lavorare al meglio. Abbiamo costruito un gruppo unito e affiatato. Questo terzo posto ci dà fiducia e ci motiva a guardare già al prossimo anno: sappiamo che ci sarà da lavorare, ma siamo convinti di poter lottare per la vittoria perché l’oro è un obiettivo alla nostra portata".

Mondiale Motocross Junior, il podio finale

Motocross Junior, i singoli per categoria

125cc

Il titolo mondiale è andato all'australiano Blake Bohannon ma l'italiano David Cracco ha conquistato un gran 3° posto in Gara 1, mentre nella seconda manche ha chiuso con un 5° posto in rimonta dopo una brutta partenza. Degli altri, Riccardo Pini ha concluso la domenica con un 12° posto ed un ritiro, Edoardo Riganti 31° (con tre cadute) e a seguite una P18 di grinta, infine Cristian Amali ha fatto 33° e 27° nelle due gare.

85cc

Sfide più complesse per i rappresentanti della Maglia Azzurra. Dominik Maifredi, che ha dovuto fare i conti con la febbre, ha chiuso 17° e 35° (con caduta nelle fasi iniziali di Gara 2), seguono Antony Montoneri 22° e 18°, Simone Proietti 23° e 10° (con una super rimonta in Gara 2), Francesco Moro 35° e 33°.

65cc

Titolo per lo spagnolo Lucas Bos, ma Daniel Corda è l'unico che ha sfiorato nel modo a livello di singolo. Nella prima manche è scattato al comando, ha lottato nelle zone di vertice e infine ha chiuso 3° alle spalle del francese Bos e dello spagnolo Quesada. Gara 2 più complessa: era 2°, un contatto con caduta ha cambiato tutto, ma è poi risalito dal 16° al 5° posto. Due risultati che gli hanno permesso di chiudere 4° di categoria. Pietro Piraccini e Jacopo Pioggia invece hanno chiuso rispettivamente con un 20° e ed un 31° posto.

Classifica finale Mondiale MX Junior

Il risultato è arrivato con la somma dei punti conquistati dai migliori piloti di categoria di ogni Paese. Per l'Italia parliamo di Cracco, Proietti e Corda, determinanti quindi per il terzo posto assoluto della Maglia Azzurra a livello internazionale.