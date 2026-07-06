MotoGP Germania 2026 al Sachsenring, sfide roventi prima della pausa: orari TV e streaming

Tappa al Sachsenring per il Mondiale MotoGP 2026, prima della pausa estiva. Il programma TV completo.

L'appuntamento che in un certo senso chiude la prima parte di campionato, visto che poi sarà tutto fermo fino ad inizio agosto. È il momento del Gran Premio di Germania sul "piccolo" Sachsenring, tra incognite ed il rinnovo della sfida in pista. Truppa Aprilia carica, atteso al varco Bezzecchi dopo alcuni GP decisamente da dimenticare... E come andrà la Ducati del neopapà Bagnaia e dell'ancora acciaccato Marquez? Non ci sarà Fermin Aldeguer per L'appuntamento che in un certo senso chiude la prima parte di campionato, visto che poi sarà tutto fermo fino ad inizio agosto. È il momento del Gran Premio di Germania sul "piccolo" Sachsenring, tra incognite ed il rinnovo della sfida in pista. Truppa Aprilia carica, atteso al varco Bezzecchi dopo alcuni GP decisamente da dimenticare... E come andrà la Ducati del neopapà Bagnaia e dell'ancora acciaccato Marquez? Non ci sarà Fermin Aldeguer per infortunio e non verrà sostituito. KTM avrà al via un Acosta fresco di operazione , e un ambiente incandescente tra contratti e problemi tecnici. Honda (senza Zarco, sostituito ancora da Crutchlow) e Yamaha poi come andranno?

In Moto2, ricordiamo che saranno ancora assenti sia Barry Baltus (Fantic) che Alonso Lopez (Italjet Gresini) per differenti guai fisici, e saranno sostituiti ancora una volta da Jorge Navarro e da Milan Pawelec. In Moto3, dubbio Marcos Uriarte, non è chiaro se verrà schierato ancora da Intact GP al posto di David Munoz infortunato e fuori a tempo indeterminato. Chi emergerà nelle tre classi del Motomondiale? Di seguito tutti gli orari del Gran Premio di Germania: come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), TV8 trasmetterà sempre solo in differita le gare della domenica di GP.

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Gli orari Sky Sport

Venerdì 10 luglio

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove

14:05-14:45 Moto2 Prove

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 11 luglio

8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2

9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 15 giri

Domenica 12 luglio

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 23 giri

12:15 Moto2 Gara – 25 giri

14:00 MotoGP Gara – 30 giri

La diretta su TV8

Sabato 11 luglio

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 15 giri

Domenica 12 luglio

11:00 Moto3 Gara – 23 giri

12:15 Moto2 Gara – 25 giri

14:00 MotoGP Gara – 30 giri