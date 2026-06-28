Fermin Aldeguer ha fornito un aggiornamento dopo l'infortunio ad Assen. Il recupero non sarà breve: ecco come sta.

Quest'anno me la prenderò con calma, tornerò quando i medici me lo diranno". È una frase emblematica per questa stagione di Fermin Aldeguer: sperava di poter fare sicuramente di più dopo un debutto MotoGP stellare, invece i guai fisici non gli danno tregua. L'ultimo accusato nella caduta di venerdì ad Assen, ovvero la frattura della vertebra T7, impone particolare attenzione e cautela. Il pilota Gresini Racing oggi è ancora ad . È una frase emblematica per questa stagione di Fermin Aldeguer: sperava di poter fare sicuramente di più dopo un debutto MotoGP stellare, invece i guai fisici non gli danno tregua. L'ultimo accusato nella caduta di venerdì ad Assen, ovvero la frattura della vertebra T7, impone particolare attenzione e cautela. Il pilota Gresini Racing oggi è ancora ad Assen , sempre sotto controllo medico, e oggi pomeriggio si metterà in viaggio per Madrid, dove svolgerà tutti i controlli di rito per avere un'idea più chiara dei prossimi passi da compiere. Si parla però di almeno 4 settimane di riposo, da combinare con le pause in arrivo tra non molto, ma che certo precludono la possibilità di ottenere un buon risultato all'ultima stagione con la squadra faentina, prima di passare in VR46.

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Quanti guai per Fermin Aldeguer

“L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi" ha ammesso Fermin Aldeguer, interpellato oggi da "È ​​stato allora che ho saltato. Non me l'aspettavo e ho iniziato a girare su me stesso" ha aggiunto lo spagnolo. "Il problema è che quasi tutti gli impatti sono stati sul collo e sulla schiena. Ed è lì che mi sono infortunato". Sottolinea però ancora che è andata bene: "Guardi le immagini e sei comunque grato che sia solo questo". L'infortunio di inizio anno si fa ancora sentire, la gamba ha tutt'ora problemi, ed a questo aggiungiamo il botto da brividi ad Assen. Un brutto incidente per cui vari piloti, Bagnaia in primis, si sono interrogati sulla mancanza di bandiera rossa immediata...ha ammesso Fermin Aldeguer, interpellato oggi da DAZN España per saperne di più sulla sua condizione fisica. La caduta appariva come un'innocua scivolata, finché non ha toccato la ghiaia...ha aggiunto lo spagnolo.Sottolinea però ancora che è andata bene:

Come detto, Aldeguer è ancora ad Assen, sotto monitoraggio costante e già al lavoro con il suo fisioterapista per non perdere tempo nel processo di riabilitazione. La stagione chiaramente è già compromessa, come per Gresini Racing, che sta facendo i conti anche con i guai di Alex Marquez. Guardando ad Aldeguer, ha preso atto della situazione. "Quest'anno me la prenderò con calma, tornerò quando i medici me lo diranno. Al momento non c'è una data precisa, ma considerando l'infortunio, mi serviranno almeno quattro settimane di riposo" ha sottolineato. "Le combineremo con le vacanze, e penso che questo riposo extra farà bene anche alla mia gamba."