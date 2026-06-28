MotoGP Assen: ruggito di Bezzecchi nel Warm Up. Gli orari TV di oggi

Stamattina ultimi 10 minuti per cercare di mettersi a posto in vista della gara lunga da 26 giri che attende i piloti della MotoGP al TT Circuit Assen. Temperature più basse di sabato, visto che ha piovuto nella notte, quindi non è più scontato che tutti monteranno la gomma media anche al posteriore: qualcuno potrebbe puntare sulla morbida. Aprilia teoricamente favorita, stando a quello che si è visto tra venerdì e sabato. Sembra la classifica occasione da non sprecare per il team di Noale, che ha perso punti pesanti a Balaton Park e a Brno. Velocissimi anche i piloti della squadra satellite Trackhouse, che nella Sprint ha fatto una doppietta storica . Ovviamente, mai sottovalutare Ducati, anche se nei Paesi Bassi sembra averne meno.

GP Assen 2026, risultati Warm Up: tempi ufficiali e classifica finale

Il miglior tempo del Warm Up è stato realizzato da Marco Bezzecchi , che dopo il quarto posto nella Sprint vuole tornare alla vittoria. Nelle prove aveva mostrato un grande ritmo e oggi vorrebbe capitalizzare tutto il suo potenziale. Alle sue spalle di soli 2 millesimi c'è Ai Ogura con l'Aprilia del team Trackhouse, un altro pilota da tenere in considerazione per il successo nella gara lunga ad Assen.

Terzo tempo per Pecco Bagnaia, migliore pilota Ducati questa mattina al TT Circuit. Sabato è arrivato sesto al traguardo, salvo poi essere retrocesso settimo per aver toccato il verde all'ultimo giro, oggi spera di poter arrivare ben più avanti. In top 5 ci sono anche la KTM di Pedro Acosta e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Quest'ultimo ha girato con gomma morbida sia all'anteriore sia al posteriore. Nel suo caso il Warm Up era fondamentale anche per capire le sue condizioni fisiche, visto che non è al meglio.

Marc Marquez sesto, appena davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Per il nove volte campione del mondo questo è un weekend con un po' di sofferenza anche fisica, dato che il TT Circuit impegna maggiormente il suo braccio destro. Inoltre, questo GP ad Assen arriva subito dopo quello di Brno, dunque ha avuto poco tempo per riposare.

MotoGP Assen 2026, risultati Warm Up: tempi e classifica

Gli orari delle gare Moto3, Moto2 e MotoGP

Le gare del Gran Premio dei Paesi Bassi 2026 sono trasmesse in diretta TV da Sky Sport MotoGP (canale 208). Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito TV8.it trasmetteranno in differita le corse Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito gli orari di oggi.

Ore 11: Gara Moto3 (12:50 differita TV8)

Ore 12.15: Gara Moto2 (14:05 differita TV8)

Ore 14: Gara MotoGP (15:55 differita TV8)

Ore 15.30: Gara 2 Harley-Davidson Bagger World Cup (diretta su Sky Sport Arena, canale 204)

La griglia di partenza MotoGP

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Ai Ogura (Aprilia)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Pecco Bagnaia (Ducati)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Marc Marquez (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Joan Mir (Honda)

11. Enea Bastianini (KTM)

12. Alex Marquez (Ducati)

13. Diogo Moreira (Honda)

14. Brad Binder (KTM)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Franco Morbidelli (Ducati)

17. Luca Marini (Honda)

18. Jack Miller (Yamaha)

19. Maverick Vinales (KTM)

20. Augusto Fernandez (Yamaha)

21. Cal Crutchlow (Honda)

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)