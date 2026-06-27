MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP Assen: Trackhouse schiaccia tutti nella Sprint, Bezzecchi-Martin duello infuocato

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 27 giugno 2026 alle 15:28
Raul Fernandez pilota Aprilia Trackhouse MotoGP ad Assen
MotoGP Assen 2026: doppietta Trackhouse nella Sprint
Aggiungi come fonte preferita su Google
Aprilia conferma di avere la moto migliore al TT Circuit, ma davanti ci sono quelle della squadra americana: battaglia accesa tra i piloti ufficiali, ha la meglio Bez.
La Sprint MotoGP del Gran Premio dei Paesi Bassi 2026 è stata vinta da Raul Fernandez, che al traguardo ha preceduto il compagno di squadra Ai Ogura. Le migliori Aprilia di oggi pomeriggio sono state quelle del team SuperFile Trackhouse. Podio ad Assen completato dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a tenersi dietro Marco Bezzecchi.
Nel corso della sprint race il riminese ha avuto anche un duello abbastanza infuocato con il teammate Jorge Martin, ma una volta superato lo ha poi lasciato lì. Nonostante qualche difficoltà, lo spagnolo è stato comunque bravo a tenersi dietro le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. A punti anche le KTM di Enea Bastianini e di Pedro Acosta.

MotoGP Assen 2026: la cronaca della sprint race

Da ricordare che da questo weekend ad Assen è abolito l'abbassatore anteriore, dispositivo da tempo sfruttato in partenza per arrivare più forte alla prima curva. L'obiettivo è aumentare la sicurezza, dato che riducendo la velocità allo start si punta ad avere meno possibilità di assistere a contatti e incidenti.
Alla partenza della Sprint ad Assen il migliore è stato Ogura, successivamente riscavalcato dal poleman Martin. Terzo Fernandez, mentre Bezzecchi è finito quinto dopo un tentativo fallito di sorpasso su Raul, davanti a lui anche Di Giannantonio, tallonato da Marquez e Bagnaia.
Martinator ha provato subito a prendere il largo sulle Aprilia Trackhouse, con Fernandez che al secondo giro ha superato Fernandez. Il tentativo di fuga non funziona, dato che Raul si è messo attaccato al leader e lo ho scavalcato all'ultima variante, cosa fatta anche da Diggia su Ogura.
Al giro 5 Fernandez ha rischiato di cadere e si è ritrovato Diggia attaccato, un po' più indietro Ogura, Martin, Bezzecchi, Marquez, Bagnaia e Bastianini. I primi 8 racchiusi in meno di 3 secondi. Al giro 7 Bezzecchi ha passato Martin dopo un duello abbastanza acceso, mentre Bagnaia ha fatto lo stesso su Marquez.
A 5 giri dal termine calo di Di Giannantonio, Ogura gli si è appiccicato e lo ha superato all'ultima chicane. Una situazione da cui Fernandez ha tratto profitto guadagnando oltre un secondo di margine. Al terzultimo giro Bez si è ritrovato a mezzo secondo da Diggia, quindi con il progetto di agguantare il podio. Anche Bagnaia attaccato a Martin con l'idea di guadagnare la quinta posizione. Ma all'ultimo giro le posizioni non sono cambiate, zona punti tutta invariata. Il team SuperFile Trackhouse in festa per la doppietta Fernandez-Ogura.
Dopo il taglio del traguardo, Bagnaia ha perso il sesto posto a favore di Marquez per essere andato sul verde proprio all'ultimo giro. È scattata la penalità ai danni di Pecco.
MOTOGP ASSEN 2026, RISULTATI SPRINT RACE: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE
Classifica Sprint Race MotoGP Assen
MotoGP Assen 2026, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica

Leggi anche

Che guaio, Aldeguer out dal GP Assen per lesione: come sta il pilota Gresini MotoGPChe guaio, Aldeguer out dal GP Assen per lesione: come sta il pilota Gresini MotoGP
MotoGP Assen, Aprilia devastante nelle Qualifiche: Martin in pole, Ducati rincorre, caso KTMMotoGP Assen, Aprilia devastante nelle Qualifiche: Martin in pole, Ducati rincorre, caso KTM
"In Testa": su Amazon potete acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Raul Fernandez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Raul Fernandez pilota Trackhouse Aprilia mostra la medaglia da vincitore della Sprint MotoGP ad Assen
MotoGP

Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"

27 giugno 2026
Jorge Martin seguito da Ai Ogura nella Sprint MotoGP ad Assen
MotoGP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

27 giugno 2026
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP ad Assen
MotoGP

MotoGP Assen, Aprilia devastante nelle Qualifiche: Martin in pole, Ducati rincorre, caso KTM

27 giugno 2026

Altre notizie

MXGP Portogallo: Lucas Coenen vince la gara di qualifica

MXGP Portogallo: Lucas Coenen qualifica vincente, Jeffrey Herlings avvertito

Motocross
Raul Fernandez pilota Trackhouse Aprilia mostra la medaglia da vincitore della Sprint MotoGP ad Assen

Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"

MotoGP
Russell

Formula 1 Austria: Russell veloce e furbo, che beffa per le due Ferrari!

Formula 1
bagger-iannone-gara1-assen

Battaglia in pista ed estintore al parco chiuso: Iannone podio sudato in Gara 1 Bagger ad Assen

In Pista
Jorge Martin seguito da Ai Ogura nella Sprint MotoGP ad Assen

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu sente profumo di Superbike: nel 2027 la svolta è possibile

MotoGP
marquez-aldeguer-crash-motogp-assen

Doppio botto da brividi per il team Gresini: come stanno Marquez e Aldeguer

MotoGP
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP al TT Circuit di Assen

MotoGP Assen, FP1: Bezzecchi scorda Brno e guida la riscossa Aprilia, caduta di Marquez

MotoGP
KC2A9762 copia_result_result

Danilo Petrucci special guest nella Coppa Italia Velocità al Mugello

Superbike
Pecco Bagnaia

Retroscena di mercato: Bagnaia ha rifiutato un'offerta 'monster'

MotoGP

Loading