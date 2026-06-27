Aprilia conferma di avere la moto migliore al TT Circuit, ma davanti ci sono quelle della squadra americana: battaglia accesa tra i piloti ufficiali, ha la meglio Bez.

La Sprint MotoGP del Gran Premio dei Paesi Bassi 2026 è stata vinta da Raul Fernandez , che al traguardo ha preceduto il compagno di squadra Ai Ogura. Le migliori Aprilia di oggi pomeriggio sono state quelle del team SuperFile Trackhouse. Podio ad Assen completato dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a tenersi dietro Marco Bezzecchi.

Nel corso della sprint race il riminese ha avuto anche un duello abbastanza infuocato con il teammate Jorge Martin, ma una volta superato lo ha poi lasciato lì. Nonostante qualche difficoltà, lo spagnolo è stato comunque bravo a tenersi dietro le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. A punti anche le KTM di Enea Bastianini e di Pedro Acosta.

MotoGP Assen 2026: la cronaca della sprint race

Da ricordare che da questo weekend ad Assen è abolito l'abbassatore anteriore , dispositivo da tempo sfruttato in partenza per arrivare più forte alla prima curva. L'obiettivo è aumentare la sicurezza, dato che riducendo la velocità allo start si punta ad avere meno possibilità di assistere a contatti e incidenti.

Alla partenza della Sprint ad Assen il migliore è stato Ogura, successivamente riscavalcato dal poleman Martin. Terzo Fernandez, mentre Bezzecchi è finito quinto dopo un tentativo fallito di sorpasso su Raul, davanti a lui anche Di Giannantonio, tallonato da Marquez e Bagnaia.

Martinator ha provato subito a prendere il largo sulle Aprilia Trackhouse, con Fernandez che al secondo giro ha superato Fernandez. Il tentativo di fuga non funziona, dato che Raul si è messo attaccato al leader e lo ho scavalcato all'ultima variante, cosa fatta anche da Diggia su Ogura.

Al giro 5 Fernandez ha rischiato di cadere e si è ritrovato Diggia attaccato, un po' più indietro Ogura, Martin, Bezzecchi, Marquez, Bagnaia e Bastianini. I primi 8 racchiusi in meno di 3 secondi. Al giro 7 Bezzecchi ha passato Martin dopo un duello abbastanza acceso, mentre Bagnaia ha fatto lo stesso su Marquez.

A 5 giri dal termine calo di Di Giannantonio, Ogura gli si è appiccicato e lo ha superato all'ultima chicane. Una situazione da cui Fernandez ha tratto profitto guadagnando oltre un secondo di margine. Al terzultimo giro Bez si è ritrovato a mezzo secondo da Diggia, quindi con il progetto di agguantare il podio. Anche Bagnaia attaccato a Martin con l'idea di guadagnare la quinta posizione. Ma all'ultimo giro le posizioni non sono cambiate, zona punti tutta invariata. Il team SuperFile Trackhouse in festa per la doppietta Fernandez-Ogura.

Dopo il taglio del traguardo, Bagnaia ha perso il sesto posto a favore di Marquez per essere andato sul verde proprio all'ultimo giro. È scattata la penalità ai danni di Pecco.

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