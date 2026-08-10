Per far sì che la MotoGP corra davanti ad una splendida cornice di pubblico, dovrebbe essere la serie di contorno ad un appuntamento del British Superbike". Scorgendo gran parte delle tribune di Silverstone desolatamente vuote, qualcuno ha persino espresso con una battuta una mezza verità. "".

Una battuta, nulla più, ma in effetti la mancanza di spettatori nell'appuntamento oltremanica del calendario iridato è un problema non di poco conto.

BOOM DELLA F1, NON DELLA MOTOGP

Negli anni post emergenza pandemica, Silverstone è tornata ad essere una delle mete più stracolme di pubblico della Formula 1 : oltre mezzo milione di spettatori nel corso del weekend, ritoccando il record il luglio scorso con 564.000 presenze nei 4 giorni (da giovedì a domenica). Un mese più tardi, la MotoGP ha fatto sostanzialmente 1/5 di questi numeri: 105.885 spettatori complessivi, ripartiti tra i 27.137 tra giovedì e venerdì, 35.663 il sabato, 43.085 la domenica.

PROBLEMA SILVERSTONE

Silverstone per il motociclismo, quantomeno in tempi recenti, non ha mai ospitato il pienone di pubblico in nessun campionato. Nemmeno il BSB, tanto che non ci va più a correre (e dal 2018 lo faceva sul tracciato "corto" National), non raggiungendo mai consensi dignitosi di spettatori. La ricollocazione in calendario del British Grand Prix da fine maggio a inizio agosto non ha giovato alcunché, con l'afflusso di pubblico in linea con il Gran Premio 2025 (40.518 la domenica, 99.328 nel weekend).

ALTRI DUE ANNI A SILVERSTONE

Eppur c'è stato un tempo, nemmeno poi così lontano, in cui la MotoGP a Silverstone raccoglieva l'adesione di più di 70.000 spettatori la domenica e 150.000 nel fine settimana. Dal ritorno su questo tracciato è accaduto in sei distinte occasioni, l'ultima nel 2016 (73.310 domenica, 155.550 nel weekend). Non era poi andata così male nel 2021, con 142.000 spettatori complessivi di cui 67.000 nel Race Day di domenica. Insomma: oggi sarebbe tanta roba, anche perché il contratto con Silverstone è stato rinnovato per altri due anni. Nel biennio 2027-2028, giocoforza, sarà indispensabile individuare opportune contromisure per attrarre più pubblico possibile in una delle nazioni più importanti del Motorsport mondiale.