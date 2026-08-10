Zarco, le immagini del ritorno in moto: dopo l'incidente shock, ginocchio alla prova

“Pazienza” e lavoro mirato: Johann Zarco rivede la pista in Supermoto, il primo contatto su due ruote dal grave incidente MotoGP al Montmelo.

Dopo le notizie confermate da Lucio Cecchinello lo scorso weekend, lo stesso Johann Zarco ha mostrato via social le prime immagini del suo ritorno in moto, con annesso racconto delle sue sensazioni. Per il momento si tratta di una Supermoto, un primo contatto con le due ruote per saggiare la situazione e riprendere il giusto feeling. Sono passati tre mesi dall' incidente da paura alla ripartenza della gara MotoGP in Catalunya, periodo in cui il ginocchio pesantemente lesionato doveva essere operato prima di cambiare idea e optare per recupero graduale senza finire sotto i ferri.

Dalle immagini della gamba del francese rimasta incastrata nella Ducati di Bagnaia, ai dubbi sul poter camminare di nuovo oppure no, poi gli allenamenti in palestra ed ora il primo ritorno su un mezzo a due ruote. La speranza di LCR Honda è di riavere il suo pilota per settembre, quando toccherà in primis al Gran Premio di Misano, ma Cecchinello non lo forzerà: Zarco tornerà in MotoGP solamente dopo il via libera dei medici.

Johann Zarco, il ritorno in moto

La scorsa settimana sono tornato in sella. Ho guidato una Supermoto per trovare una posizione più comoda e, gradualmente, testare il ginocchio durante la guida. È stato davvero piacevole fare qualche giro e allenare il corpo specificamente per la guida.

Mi sto concentrando sul fare le cose per bene e controllare l'intensità della guida, perché può capitare che si presenti del dolore e che il ginocchio si gonfi di nuovo, cosa normale durante la convalescenza da un infortunio. Il ginocchio ha bisogno di essere esercitato e stimolato gradualmente, ma gestire attentamente il gonfiore è fondamentale per garantire che il processo di guarigione proceda correttamente.

Posso dire di essere contento. Sto affrontando questo periodo con pazienza, che è la parola chiave in questa sfida. L'obiettivo rimane settembre e sto lavorando sodo per arrivarci nella migliore forma possibile. Grazie a tutti per il vostro supporto incondizionato durante questo periodo di "pausa".