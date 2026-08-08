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Zarco lavora sodo per il rientro: LCR spera, GP Misano possibile?

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 08 agosto 2026 alle 15:51
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"Concentratissimo, ma decide il medico”: Lucio Cecchinello ha fornito un nuovo aggiornamento su Johann Zarco, al lavoro per tornare in MotoGP quanto prima.
Sono passati tre mesi dal grave incidente in Catalunya, Johann Zarco si sta allenando a fondo per rientrare in MotoGP. L'obiettivo per ora è settembre, forse quindi per il GP di Misano, primo evento mondiale del mese? Lucio Cecchinello, a capo di LCR Honda, ha fornito un nuovo aggiornamento sul suo pilota. Si procede con il sostituto Cal Crutchlow, in attesa del rientro del francese. Non manca anche un piccolo commento di mercato, visto che non si sa se nel 2027 rimarrà Moreira o arriverà il neo ufficializzato Alonso. Anche se per Cecchinello sarà una soddisfazione in ogni caso.

Zarco al lavoro, il ritorno in MotoGP è vicino?  

"Si sta allenando praticamente quasi ogni giorno su una moto da flat track" ha raccontato Cecchinello a motogp.com durante la seconda sessione di prove libere del GP in corso a Silverstone. "È concentratissimo sul suo ritorno. Speriamo davvero che sia a settembre, come aveva programmato". Come detto, ancora non può esserci certezza, la situazione va osservata giorno dopo giorno prima di prendere una decisione finale. "L'ultima parola sarà quella dei dottori" ha sottolineato il team manager veneziano.
Infine, come detto, un commento sul futuro, visto che non si sa dove correrà David Alonso, che ha firmato direttamente con Honda, ma che ancora non ha una destinazione tra team factory e LCR. Alberto Puig venerdì ha risposto solo che "Si saprà presto", la domanda non poteva non essere girata anche a Lucio Cecchinello, che chiaramente non può avere una risposta. "Sarà un onore sia continuare con Diogo che dare il benvenuto a David" ha dichiarato. Sottolineando infine che "La filosofia Honda negli ultimi anni è considerarci come una squadra factory".

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Johann Zarco

diDiana Tamantini

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