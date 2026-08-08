Tris di Aprilia davanti in Gran Bretagna, Ducati incassa una sconfitta nella Q2: ci sarà la reazione nelle gare?

Martinator non era mai partito dalla prima fila sul tracciato britannico. La casa di Noale si conferma forte e spera di capitalizzare il proprio potenziale nel momento in cui bisognerà gareggiare. Le Qualifiche MotoGP a Silverstone sono concluse con la pole position di Jorge Martin , che nel finale della Q2 ha stampato un giro record e partirà davanti a tutti nella sprint race e nella gara lunga. Beffato di 21 millesimi Raul Fernandez, prima fila completata da un'altra Aprilia, quella di Ai Ogura.non era mai partito dalla prima fila sul tracciato britannico. La casa di Noale si conferma forte e spera di capitalizzare il proprio potenziale nel momento in cui bisognerà gareggiare.

MotoGP Silverstone, Qualifiche: com'è andata la Q1

Franco Morbidelli e Iker Lecuona sono stati i piloti in grado di passare dalla Q1 alla Q2 prendendosi i due posti in palio. Grande sorpresa lo spagnolo, che il team BK8 Gresini ha chiamato dal Mondiale Superbike per sostituire l'assente Fermin Aldeguer. Aveva già corso con la squadra di Nadia Padovani a Balaton Park, dove aveva rimpiazzato Alex Marquez stupendo con un settimo posto nella gara lunga. Oggi è stato bravo a seguire Morbidelli, sfruttandolo efficacemente come riferimento.

Fabio Quartararo nel finale di Q1 è andato vicinissimo a beffare Lecuona, non ci è riuscito per 50 millesimi. Il pilota Yamaha dovrà partire dalla tredicesima casella della griglia nelle due gare del weekend.

Niente da fare neanche per Pecco Bagnaia, che è arrivato a Silverstone in condizione fisica non ottimale dopo l'operazioni per sindrome compartimentale e tunnel carpale. Oltre a dei limiti fisici, il due volte campione MotoGP ha anche dei problemi di feeling con la sua Ducati. Partirà sedicesimo. Male anche Enea Bastianini, che scatterà diciannovesimo con la sua KTM del team Tech3.

MotoGP Silverstone, risultati Qualifiche: tempi e classifica Q1

La griglia di partenza dopo la Q2

Prima fila tutta Aprilia, mentre la miglior Ducati è quella di Fabio Di Giannantonio: il pilota VR46 ha registrato il quarto tempo, in seconda fila con lui ci sono anche Marco Bezzecchi su Aprilia e Marc Marquez sulla Desmosedici GP26 del team factory.

Altre due Ducati sono in terza fila, quelle di Alex Marquez e Morbidelli, con Pedro Acosta che non è andato oltre il nono tempo con la sua KTM RC16. In quarta fila ci sono Lecuona, la Yamaha di Jack Miller e la Honda di Joan Mir. Alle ore 17 italiane partirà la Sprint, mentre la gara di domenica è in programma alle solite 14.

MotoGP Silverstone, risultati Qualifiche: tempi e classifica Q2