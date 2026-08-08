Fattore Michelin in MotoGP: la morbida più rigida impazza a Silverstone

Per l'ultimo anno di fornitura unica in MotoGP, Michelin aveva preannunciato che non vi sarebbero state novità rispetto al 2025 in termini di mescole e profili degli pneumatici.

Giocoforza: investimenti per un'ultima stagione di impegno nella classe regina dei prototipi, non avrebbero avuto senso alcuno. Tuttavia, nel fine settimana di Silverstone, l'azienda del Bibendum ha presentato una specifica "soft" al posteriore più rigida rispetto alla passata stagione, destinata a rappresentare un conclamato fattore per il fine settimana.

SOFT PIU' RIGIDA

Non si tratta espressamente delle celebri specifiche con la "carcassa rinforzata" viste a Buriram (test e weekend di gara) e Goiania, prossimamente a Spielberg ed in qualche trasferta extra-europea. Bensì di una posteriore asimmetrica di mescola morbida, ma più rigida, di fatto più vicina alla media che rappresenta l'altra soluzione disponibile per il fine settimana. La scelta di introdurre la succitata "S" irrigidita è stata presa con largo anticipo e, secondo prassi Michelin, prodotta con 1 mese e mezzo d'anticipo rispetto al weekend di gara.

CAMBIO DI CALENDARIO

Silverstone lo scorso anno era collocata sostanzialmente in un'altra stagione, tanto che le temperature furono inferiori ai 30°. Per questo weekend le temperature dell'asfalto dovrebbero essere di 20° superiori, rendendo pertanto necessaria, a detta di Michelin, la costruzione di questa soft più rigida. Rivelatasi già un fattore nelle prime prove: Bezzecchi ha ritoccato di 9 decimi il record , le Aprilia (particolarmente a loro agio già di partenza su questa pista) sono parse decisamente le moto da battere, con la suddetta mescola che potrebbe persino tornare d'attualità per la gara lunga.

TRIPLICE SCELTA ALL'ANTERIORE

Questa soft al posteriore è già un fattore, mentre all'anteriore la triplice mescola (soft, medium, hard) si è rivelata particolarmente azzeccata. Da parte di Michelin, oculata anche la decisione presa all'ultimo momento di offrire uno pneumatico in più di mescola dura, portando da 3 a 4 il numero a disposizione per il fine settimana. Come si è potuto scorgere dalle prove, la H sarà gettonatissima, soprattutto per alcune moto.