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Prequalifiche MotoGP: Bezzecchi da paura, record demolito a Silverstone. Bagnaia in Q1

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 07 agosto 2026 alle 18:05
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP a Silverstone
MotoGP Silverstone, risultati Prequalifiche: tempi e classifica
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Le Prequalifiche MotoGP a Silverstone sono terminate. Prima parte della sessione dedicata al lavoro in ottica gare, provando la gomma dura all'anteriore, poi tutti con la coppia morbida-morbida per i time attack. Il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi, che nel finale ha fato un giro record in 1'56"280, ha demolito il precedente primato di quasi un secondo. Una grande reazione del pilota Aprilia dopo le cadute e i problemi fisici avuti negli scorsi gran premi.

MotoGP Silverstone: chi va in Q2 e in Q1

La casa di Noale piazza quattro RS-GP in top 5, visto che ci sono anche Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. In mezzo a loro la Ducati guidati da Fabio Di Giannantonio. Accedono direttamente alla Q2 delle Qualifiche anche i fratelli Marc e Alex Marquez (leader della FP1), così come Joan Mir su Honda, Jack Miller su Yamaha Pramac e Pedro Acosta su KTM. Quest'ultimo è scivolato in curva 4 nel finale delle Prequalifiche ed è stato fortunato a non perdere il posto in Q2.
Pecco Bagnaia, tredicesimo dietro Enea Bastianini e Luca Marini, dovrà partire dalla Q1: è caduto in curva 6 a circa 5 minuti dalla fine e non ha avuto più tempo per tornare in pista. Era decimo in quel momento e stava migliorando, un vero peccato per il tre volte campione del mondo. Da ricordare che è reduce da un'operazione all'avambraccio destro, quindi non al 100% della condizione fisica.
Classifica Tempi Prequalifiche MotoGP Silverstone

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