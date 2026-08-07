Le Prequalifiche MotoGP a Silverstone sono terminate. Prima parte della sessione dedicata al lavoro in ottica gare, provando la gomma dura all'anteriore, poi tutti con la coppia morbida-morbida per i time attack. Il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi , che nel finale ha fato un giro record in 1'56"280, ha demolito il precedente primato di quasi un secondo. Una grande reazione del pilota Aprilia dopo le cadute e i problemi fisici avuti negli scorsi gran premi.

MotoGP Silverstone: chi va in Q2 e in Q1

La casa di Noale piazza quattro RS-GP in top 5, visto che ci sono anche Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. In mezzo a loro la Ducati guidati da Fabio Di Giannantonio. Accedono direttamente alla Q2 delle Qualifiche anche i fratelli Marc e Alex Marquez (leader della FP1) , così come Joan Mir su Honda, Jack Miller su Yamaha Pramac e Pedro Acosta su KTM. Quest'ultimo è scivolato in curva 4 nel finale delle Prequalifiche ed è stato fortunato a non perdere il posto in Q2.

Pecco Bagnaia, tredicesimo dietro Enea Bastianini e Luca Marini, dovrà partire dalla Q1: è caduto in curva 6 a circa 5 minuti dalla fine e non ha avuto più tempo per tornare in pista. Era decimo in quel momento e stava migliorando, un vero peccato per il tre volte campione del mondo. Da ricordare che è reduce da un'operazione all'avambraccio destro, quindi non al 100% della condizione fisica.