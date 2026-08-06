Il pilota Ducati è pronto per tornare a gareggiare, sperando di migliorare performance e risultati: ha anche replicato a quanto detto dal due volte iridato.

La prima parte di stagione MotoGP 2026 non è andata come Francesco Bagnaia aveva immaginato. Sperava di essere più competitivo con la nuova Ducati Desmosedici GP26, invece si è ritrovato a fare i conti con altri problemi che lo limitano. Il peggiore è la mancanza di grip posteriore, un fattore che lo condiziona negativamente sia in ingresso sia in uscita dalle curve. In vista del gran premio a Silverstone di questo weekend la sua speranza è che Ducati abbia lavorato bene durante la pausa per metterlo in una condizione migliore. Ovviamente, lui dovrà fare la sua parte.

MotoGP, le condizioni fisiche di Bagnaia

Va ricordato che il 16 luglio il tre volte campione del mondo è stato operato per sindrome compartimentale all'avambraccio destro: "L'operazione era programmata da un po' - ha raccontato a Sky Sport MotoGP - e abbiamo scelto il momento migliore per farla, così da avere più tempo per il recupero. Mi sono allenato tanto e sono arrivato a Silverstone abbastanza pronto per ricominciare. Pensavo di riuscire a recuperare prima, però si tratta di un'operazione sempre abbastanza tosta. Vedremo come andrà".

Bagnaia si è ritrovato a fare i conti con qualcosa che non lo aveva mai condizionato in passato e che da Jerez ha iniziato a dargli fastidio: "Non avevo mai avuto problemi all'avambraccio, ma quest'anno ho avuto dei limiti a volte. Si è verificata un'infiammazione e di conseguenza ho dovuto operarmi".

Stoner difende Pecco, la replica

Casey Stoner ha recentemente dichiarato che da fuori era evidente che la Desmosedici GP25 non fosse uguale alla GP24 ( QUI il link all'intervista), quindi erano sbagliate le critiche nei confronti di Pecco per le sue lamentele. Ricordiamo che Ducati ripeteva che le moto erano sostanzialmente identiche, tolti piccoli dettagli che non avrebbero dovuto stravolgere la guida del pilota piemontese, che praticamente da subito ha avuto problemi con l'anteriore. Il suo punto di forza era improvvisamente svanito.

Bagnaia è stato interpellato sulle parole di Stoner e ha fornito la seguente risposta: "Leggo sempre tutto. Ovviamente, il parere di campioni come Casey fa sempre piacere, ma non c'era bisogno che venisse fuori da lui. Si vedeva abbastanza chiaramente". Il piemontese ringrazia, però alla fine dalla leggenda MotoGP è arrivata una conferma di quanto fosse già noto.