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Un anno in picchiata: Maverick Vinales dalla KTM Factory a fuori dalla MotoGP

MotoGP
di Alessio Piana
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 7:33
Maverick Vinales
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Sachsenring 2025 rappresentò l'inizio della fine per Maverick Vinales. Un anno più tardi, Sachsenring 2026 rischia di essere (per ora) il suo ultimo Gran Premio disputato in MotoGP.
Non per una risoluzione anticipata dell'accordo a scadenza 31 dicembre con KTM Tech 3. A dispetto di quanto fatto trapelare da qualche organo di informazione, non vi sono margini di manovra, con il diretto interessato che nei giorni scorsi ha seccamente smentito questa eventualità. Suo malgrado non ha potuto aggiungere nulla di buono in merito alla sua condizione di salute, con quella spalla sinistra infortunata che non gli consente oggi di pianificare data e luogo del ritorno in sella.

SACHSENRING 2025 L'INIZIO DELLA FINE

Che KTM ad inizio 2026, tra l'altro in prossimità del suo compleanno, gli avesse promesso (o meglio, preannunciato) una promozione al team Factory per il biennio 2027-2028, non è certo una novità. Meno noto altresì il fatto che questo passaggio, senza l'infortunio alla spalla riportato proprio al Sachsenring lo scorso anno, sarebbe stato anticipato dopo la pausa estiva della passata stagione. Una sorta di scambio di selle e team con Brad Binder, quest'ultimo in crisi tecnica ed in cerca di soluzioni per ritrovare la competitività perduta. Non fosse stato per quella caduta nelle prove Vinales, nella seconda metà del 2025, avrebbe affiancato Acosta al team Red Bull KTM Factory Racing.

FUORI DALLA MOTOGP

Da questa "promozione" immediata, in un anno Maverick Vinales è passato al ritrovarsi senza una sistemazione in MotoGP per l'anno venturo. KTM Tech 3 da un mese e mezzo aveva optato per Senna Agius come il pilota da far crescere, mentre nell'ultimo periodo ha finalizzato l'accordo con Luca Marini. Per il Campione del Mondo Moto3 2013 non c'è più posto in MotoGP, ma non solo: la spalla non è guarita affatto.

INFORTUNIO IRRISOLTO

L'assenza dall'imminente Gran Premio di Silverstone dove sarà sostituito da Pol Espargaro rischia di essere la prima di una lunga serie. In quanto, pubblicamente, le parti hanno confermato come le tempistiche di rientro siano indecifrabili ed indefinibili. Nel 2025 Vinales precorse i tempi, anticipando in due distinte occasioni il rientro dal botto del Sachsenring. Giocoforza portandosi indietro quella spalla malandata che non gli ha dato tregua per tutto il 2026, tanto da vedersi costretto a fermare anzitempo a gara del Sachsenring in corso.

TEMPISTICHE TUTTE DA DEFINIRE

KTM ha chiesto espressamente che Maverick Vinales fosse preso in cura nella pausa estiva dal Red Bull APC (Athlete Performance Center). Tutti gli accertamenti del caso hanno evidenziato come il tessuto sovraspinoso della spalla sinistra sia completamente guarito, ma al sottospinato è stata riscontrata una piccola lesione che lo costringerà ad un periodo di stop. "Non so quanto tempo ci vorrà a recuperare", ha ammesso Vinales. Fuori dalla MotoGP e con incognite inerenti un futuro che non lo vedrà (per propria scelta) in Superbike, non disdegnando un ruolo da potenziale "super sostituto" e qualche gara spot come la 8 ore di Suzuka.

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