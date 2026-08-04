Ahi Vinales, che guaio questa spalla... C'è Espargaro al GP Silverstone

Maverick Viñales sarà sostituito da Pol Espargaró a Silverstone: la spalla infortunata al Sachsenring nel 2025 non è ancora a posto, anzi i problemi continuano..

Quando si dice, piove sul bagnato... Dopo l'intervento chirurgico effettuato all'inizio di quest'anno, Maverick Vinales ha continuato a lavorare a stretto contatto con medici specialisti, Tech3 e KTM per il suo programma di riabilitazione. Nel frattempo sappiamo del battibecco col marchio austriaco, con futuro addio al Motomondiale già dichiarato più volte dallo spagnolo, e delle voci, negate immediatamente , di un ipotetico addio prematuro alla MotoGP dopo le citate scintille verbali. C'è però un problema ben più serio, quello fisico: dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Centre (APC), Viñales non disputerà il GP di Silverstone per concentrarsi sul suo recupero, e al suo posto riecco Pol Espargaró.

Cos'è successo alla spalla?

"Durante la pausa estiva, abbiamo continuato a cercare di capire perché non riuscissi a recuperare la forza nella rotazione esterna del braccio sinistro, mentre la rotazione interna aveva registrato un miglioramento significativo negli ultimi mesi" ha spiegato Maverick Vinales. "Ulteriori esami medici hanno rivelato che, sebbene il mio sovraspinato sia completamente guarito, ho anche una piccola lesione al sottospinato che abbiamo scoperto solo la settimana scorsa. Ora stiamo lavorando al miglior piano di recupero. Non è una bella notizia, visto che la seconda parte della stagione inizia proprio ora. Non so quanto tempo ci vorrà, ma come sempre darò il massimo per recuperare."

Una nuova tegola per Tech3 e per KTM, oltre che per lo stesso pilota. “Ovviamente non è la notizia che avremmo voluto annunciare dopo la pausa estiva" ha ammesso Nicolas Goyon, team manager Tech3. "Tutta la squadra è molto dispiaciuta per Maverick. Pol fa parte della famiglia Tech3 da molto tempo ed è sicuramente il sostituto giusto in queste circostanze. Auguriamo a Maverick una pronta guarigione e speriamo di rivederlo in sella alla prossima gara ad Aragon.”