Alex Marquez: "Classifica incerta? Si fanno troppi errori"

La lotta per il titolo mondiale MotoGP 2026 è più serrata del previsto. Ducati sembrava partire con il vento a favore, dopo le ultime stagioni iridate, ma Aprilia è partita subito alla grande ribaltando i pronostici. Negli ultimi weekend prima della pausa estiva, Marc Marquez ha spiaccicato tre vittorie (Balaton, Brno e Sachsenring) che, unite agli scivoloni di Marco Bezzecchi, hanno riportato il campione di Cervera ai vertici. La corsa al trono è ancora tutta da giocare...

La classifica resta incerta

La classifica generale resta ancora aleatoria, ma simbolicamente significativa. I primi cinque piloti sono raccolti in una finestra di 24 punti: Jorge Martin a quota 208, seguito da Ogura a 194, Marc Marquez 190, Bezzecchi 186 e Di Giannantonio 184. La scalata al Mondiale non è mai stata così incerta dall'inizio dell'era moderna della MotoGP. In questo gruppo di testa non c'è il vicecampione Alex Marquez che, nelle prime undici gare, è giunto al traguardo solo cinque volte, a causa di cadute e infortuni, con una vittoria a Jerez.

L'analisi di Alex Marquez

Il minore dei fratelli Marquez ritiene che l'ascesa delle Aprilia e la mancanza di costanza tra i piloti di punta rendano tutto più incerto. Molti dei favoriti hanno commesso più errori in questa stagione rispetto agli anni precedenti. Inoltre, le condizioni fisiche del campione in carica Marc Marquez hanno un po' frenato la sua marcia trionfale. Ed è proprio questo, secondo il pilota della Gresini, a mantenere aperta la lotta per il titolo. "Sembra che quest'anno ci sia un po' più di apertura perché le persone commettono più errori rispetto al passato", ha detto Alex Marquez.

Troppi errori tra i big

Dopo undici Gran Premi, il distacco tra i primi cinque classificati non è mai stato così ridotto dal 2002. Merito anche della Casa di Noale che, dopo il dominio incontrastato della Ducati nelle ultime tre stagioni MotoGP, ha rimescolato gli equilibri in pista. Peccato che il 'Bez' abbia mostrato una forma impressionante all'inizio della stagione, ma ha perso punti a giugno, a causa di diversi errori. 'Martinator', invece, ha sprecato una grossa occasione a Barcellona e in Ungheria.

Il campione in carica Marc Marquez si è ritirato dal Gran Premio di Spagna mentre era in testa, dopo essere partito dalla pole position. In seguito, ha subito un infortunio in un incidente a Le Mans ed è rimasto fuori gara per diverse competizioni.

Nella seconda parte di campionato avrà la meglio chi saprà essere più costante e commetterà meno errori. "Sarà interessante vedere quale pilota riuscirà a dimostrare questa costanza dopo la pausa estiva. Ogura avrà molte opportunità per dimostrarla, così come Marc", ha concluso Alex Marquez indicando due favoriti... In ogni caso sarà un campionato MotoGP molto avvincente fino all'ultimo round.