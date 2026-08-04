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La strategia Ducati per il 2027: dubbi nel box VR46

MotoGP
di Luigi Ciamburro
martedì, 04 agosto 2026 alle 9:11
Marc Marquez
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Con l'inizio della nuova era MotoGP nel 2027, assisteremo ad un fenomeno particolare. Tutte le moto, ufficiali e dei team satellite, partiranno alla pari. Nel caso della Ducati, avremo sei Desmosedici identiche sulla griglia di partenza, con gli aggiornamenti che arriveranno nel corso della stagione (ma non per tutti).

Nel 2027 si comincia alla pari

La Casa di Borgo Panigale sta già implementando la strategia per il prossimo anno. Con i motori da 850cc e l'introduzione delle gomme Pirelli, la MotoGP avrà un volto totalmente nuovo e in divenire. Il direttore sportivo di Ducati, Mauro Grassilli, sottolinea che "non ci sarà la moto dell'anno scorso. Ma ci saranno differenze, con sviluppi di gara in gara". Nella prima gara in Thailandia (5-7 marzo 2027) tutti i piloti Ducati avranno lo stesso materiale. Le differenze emergeranno solo a campionato in corso, con gli aggiornamenti che arriveranno solo per i piloti con specifiche ufficiali.
VR46

L'evoluzione della Desmosedici GP27

Il team factory Lenovo Ducati rappresenterà l'avanguardia dello sviluppo anche con le nuove normative. Il campione del mondo Marc Marquez e il neo arrivato Pedro Acosta saranno i primi a beneficiare delle innovazioni tecniche. La situazione sarà diversa per i team clienti.
Sia il Pertamina Enduro VR46 Racing Team che Gresini Racing riceveranno ciascuno una sola Desmosedici con le ultime evoluzioni. Nel secondo caso la moto più aggiornata verrà assegnata a Joan Mir, mentre in VR46 resta ancora da definire. Non è ancora stato deciso se Fermin Aldeguer o il campione del mondo Superbike Nicolò Bulega riceveranno le ultime fasi di sviluppo. Bulega ha il vantaggio di essere già intensamente coinvolto nello sviluppo della nuova generazione MotoGP come collaudatore Ducati-Pirelli. Aldeguer, invece, ha già una certa esperienza nella classe MotoGP e da tempo Ducati gli aveva promesso una moto ufficiale.

Due collaudatori per la Rossa

La Casa emiliana, infine, potrà contare su due collaudatori nello sviluppo della Desmosedici GP27. Mentre Michele Pirro sviluppa principalmente la moto, Nicolò Bulega si concentra sui nuovi pneumatici Pirelli. Una differenza piuttosto consistente fra i due, ma il lavoro di entrambi dovrà poi convergere nel modello finale.

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Ducati

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