MXGP Lommel, show Herlings: 1-1-1 e fuga in classifica. In MX2 è apoteosi Triumph!

Ma chi lo ferma? Jeffrey Herlings senza rivali in MXGP a Lommel, mentre in MX2 è ormai regno Triumph! Cronaca e classifiche del GP delle Fiandre.

Pole position, vittoria in Gara 1 e Gara 2: 1-1-1 per Jeffrey Herlings, che dal passaggio in Honda sembra aver davvero compiuto un nuovo passo avanti (una volta lasciati alle spalle i problemi tecnici). L'asso di Geldrop, neo leader MXGP dallo scorso weekend, allunga nella generale con il 120° trionfo di GP senza possibilità di replica, ma qualcuno riuscirà a fermarlo? Non cambia molto nella classe 250: in MX2 abbiamo un nuovo acuto Triumph, doppio visto che brillano entrambi i suoi piloti: Camden McLellan dopo la pole si impone con una doppia vittoria, e il leader iridato Guillem Farres è 2° di GP. E anche nella classifica costruttori il marchio di Hinckley, rivelazione di questo 2026 , continua a volare! Ecco com'è andata a Lommel.

MXGP

Dopo la pole position , holeshot al via di Gara 1 e fine dei giochi: Jeffrey Herlings è una furia e impone immediatamente la sua legge, non c'è storia neanche nella prima manche a Lommel. Trionfo senza rivali dell'asso Honda, che inizia questa domenica di GP nel miglior modo possibile. A referto il guizzo al via di Andrea Adamo 2°, prima di cedere varie posizioni... Il secondo posto finale sarà dell'agguerrito debuttante Kay De Wolf, terza piazza infine per Tim Gajser, con Adamo 6° alla bandiera a scacchi e Andrea Bonacorsi, al rientro dopo l'infortunio, che chiude in 16^ posizione.

Duo Honda al comando al via di Gara 2, con Tom Vialle che si prende l'holeshot ma Jeffrey Herlings che in brevissimo tempo è di nuovo in vetta, pronto a prendere il largo. Ad un talento così è davvero difficile tenere testa! Dietro di lui arrivano il campione in carica Romain Febvre, Tim Gajser, Kay De Wolf... Sempre a debita distanza, non c'è storia contro Herlings, che vola via e si impone anche nella seconda manche, conquistando il trionfo di GP e allungando ancora nella generale. Colpo di scena proprio sul finale: Romain Febvre 2° si vede lasciato a piedi dalla sua Kawasaki (era ripartito dopo una caduta) a pochi salti dal traguardo! Una beffa incredibile per il povero campione 2025... Podio completato alla fine da Kay De Wolf e Tom Vialle: l'unica variante overall è che Tim Gajser chiude 3° di GP.

MXGP, la classifica iridata dopo il GP delle Fiandre a Lommel

MX2

Gara 1 con holeshot per uno dei piloti di casa, Liam Everts, più indietro invece Sacha Coenen è presto nei guai, un contatto con Valentin Kees ed entrambi sono a terra. Neanche un giro però ed il leader MX2 è al comando: Guillem Farres è proprio davanti al pilota Husqvarna ed a Simon Laengenfelder. Non brilla inizialmente il poleman McLellan, ma dai margini della top 10 inizia la super rimonta: sarà proprio lui il vincitore della prima manche nelle Fiandre! Il campione in carica Laengenfelder chiude 2°, P3 per il leader iridato Farres, che riesce a resistere all'attacco finale di Karlis Reisulis, prima di un errore di quest'ultimo che lascia 'respirare' lo spagnolo fino al traguardo. Sesto in rimonta Sacha Coenen, Valerio Lata 10° e miglior italiano.

Un paio di piloti rimangono bloccati ai cancelletti al via di Gara 2, anche se per pochi secondi: in testa c'è il leader iridato Farres (con holeshot) su Everts, Laengenfelder, Coenen, il poleman McLellan e tutti gli altri. Da evidenziare Van Drunen decima al via della seconda manche, ma purtroppo dura poco, la sua gara finirà presto con un ritiro (non inquadrata, non è chiaro cosa sia successo). Le Triumph però sembrano davvero avere qualcosa in più: in particolare, Camden McLellan in rimonta si scatena e si prende il successo anche in questa manche, 1-1 e trionfo di GP. Guillem Farres completa la doppietta di manche davanti al campione 2025 Simon Laengenfelder, 7° Sacha Coenen.