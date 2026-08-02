MotoGP, rottura immediata Vinales-KTM Tech3? Il pilota risponde ai rumors

Il pilota spagnolo ha avuto non poche tensioni con KTM e Tech3, sono spuntate voci su una possibile separazione anticipata: il diretto interessato ha preso posizione.

Maverick Vinales e KTM vivono un periodo di grandi tensioni a causa delle pesanti accuse rivolte dal pilota alla casa austriaca. Stando alla sua versione, gli era stato garantito il posto nel team ufficiale per il 2027 e KTM avrebbe fatto venir meno la propria parola, ingaggiando prima Alex Marquez e poi Fabio Di Giannantonio. Stando al racconto del 31enne spagnolo, nel periodo del Gran Premio d'Italia al Mugello gli è stato comunque inviato un contratto e lui lo ha firmato, però due settimane dopo KTM gli ha fatto sapere che quel contratto non era valido

Pit Beirer ha provato a spegnere l'incendio spiegando che di un eventuale posto nel team factory si era effettivamente parlato, ma senza fornire alcun tipo di garanzia, bensì subordinando tutto al pieno recupero fisico e ai risultati del pilota. Si è creata una situazione difficile e Guenther Steiner, CEO del team Tech3, ha criticato Top Gun per le sue dichiarazioni

MotoGP 2026, Vinales fuori dal team KTM Tech3: l'indiscrezione

Maverick Vinales: alta tensione con KTM e Tech3

Secondo quanto rivelato da Motorsport.com, Vinales potrebbe essere escluso dal team KTM Tech3 con effetto immediato. La casa di Mattighofen avrebbe già convocato il tester Pol Espargaro per il GP a Silverstone del prossimo weekend e nel frattempo starebbe studiando la formula adeguata per liberarsi definitivamente del campione Moto3 2013 senza incorrere in alcun tipo di problema.

Sarebbe sicuramente un peccato se il rapporto terminasse anticipatamente, però il clima nell'ambiente è diventato particolarmente pesante e rende complicato lavorare bene. Steiner ci tiene ad avere armonia nel box ed è normale non escludere che si può escludere che le parti interrompano il loro rapporto a breve.

Vinales risponde alle voci

Tramite una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, Top Gun ha voluto prendere posizione: "Inizio a leggere articoli senza senso, la scorsa settimana sono stato al centro APC e iniziamo a capire perché non riesco a recuperare, sto confrontando tutte queste informazioni con i miei medici per verificare se questo sia il problema e quale sia il modo per migliorare. Smettetela di scrivere articoli stupidi su di me, non correrò in SBK e finirò l'anno come dice il mio contratto".

Vinales smentisce l'ipotesi di lasciare con anticipo il team KTM Tech3. Ha anche svelato di essere stato in Austria al Red Bull Athlete Performance Center per approfondire la sua situazione fisica, visto che la spalla sinistra infortunata al Sachsenring nel 2025 non è guarita dopo le due operazioni subite.

Il precedente con Yamaha

Per Vinales non sarebbe una novità interrompere un contratto anticipatamente, dato che era già successo con Yamaha nel 2021 a causa delle azioni irregolari da lui compiute sulla M1 in occasione del Gran Premio di Stiria. Gli appassionati MotoGP ricorderanno le "sgasate" dello spagnolo nel finale della gara: per la grande frustrazione provata mise a rischio il motore. Yamaha lo sospese e poi ottenne l'interruzione contrattuale, anche se Maverick non restò a lungo senza team: poco dopo firmò con Aprilia.

In questo caso, il pilota rischia di non correre più in MotoGP. Non ha una sella per il 2027 e non sembra particolarmente propenso a valutare campionati diversi da quello in cui ha corso finora. Il team KTM Tech3 ha già deciso di puntare su Luca Marini e Senna Agius per il 2027. Salvo sorprese, sarà questa la prossima line-up della squadra fondata da Hervé Poncharal. Aveva sperato in un posto anche Manu Gonzalez, ma sembra che Agius abbia avuto la meglio e che lui debba "ripiegare" sul Mondiale Superbike oppure su una permanenza in Moto2.