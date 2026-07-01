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Tempesta nel box KTM: guerra verbale tra Vinales e Steiner

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 01 luglio 2026 alle 9:05
Maverick Vinales
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L'atmosfera nel box della KTM è molto tesa. Maverick Vinales e i vertici della Casa austriaca sono entrati in una guerra di parole che sa di rottura totale. Tutto questo avviene proprio mentre il pilota di Roses si trova in un momento cruciale della sua carriera, rischiando di dire definitivamente addio alla MotoGP. Per lui si apriranno le porte della Superbike...?

Tech3 chiude le porte a Vinales

Nelle settimane scorse Vinales ha rivolto dure parole al marchio austriaco, reo a suo dire di non aver mantenuto le promesse circa il suo futuro contrattuale. Ad inizio stagione gli sarebbe stato promesso un posto nel team factory per il prossimo biennio, poi gli ingaggi di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio sembravano aver spostato Maverick nel team satellite Tech3.
Infine, da giorni sembra chiaro che non rientra neppure nei piani della squadra di Guenther Steiner. Il manager italo-americano ha dichiarato ai giornalisti che l'atteggiamento mostrato ultimamente dal pilota "non è il più intelligente" se quello che cerca è una buona moto per correre. E gli ha ricordato che "chi è in difficoltà non può scegliere". Detto in altre parole Vinales non è in una situazione tale da pretendere nulla.

La replica di Vinales

Queste parole sono arrivate subito all'interno del box KTM, con Maverick che ha ribattuto aspramente. D'altronde è noto per non avere troppi peli sulla lingua e ha sottolineato che il tono usato dal dirigente era del tutto fuori luogo. Il mercato piloti MotoGP, come prevedibile, sta scatenando scintille e presto avremo una lista di "big" che resteranno senza una sella per il prossimo Mondiale MotoGP.
Al termine del Gran Premio di Assen, Maverick Vinales ha risposto a Steiner in un'intervista rilasciata al sito anglosassone Crash.net. "Credo che le sue parole siano state fraintese, ma in alcuni dei suoi commenti mi ha effettivamente chiamato 'mendicante'", ha dichiarato lo spagnolo. "Non ho altro da aggiungere; la verità è che il mio obiettivo è cercare di rimanere veloce, recuperare il prima possibile e, più in alto sarò in classifica, meglio sarà. In questo modo sarò più felice e mi sentirò meglio".
Vinales KTM

Maverick in fase calante

Le origini di questa frattura tra il pilota e la casa madre risalgono a molto tempo fa, principalmente a causa delle decisioni prese da KTM in previsione dei cambiamenti regolamentari della MotoGP. Maverick era furioso perché la casa non gli aveva permesso di testare il nuovo prototipo da 850cc durante i test di Brno. Quella esclusione era, secondo lui, il segnale definitivo che i vertici di Mattighofen l'avevano tagliato fuori dai progetti futuri.
Purtroppo le prestazioni di Vinales non sono di aiuto. Dopo qualche buon risultato ottenuto all'inizio del 2025, c'è stato un calo netto. Inoltre l'infortunio rimediato in Germania ha complicato ulteriormente le cose. E la MotoGP è un mondo cinico, dove contano principalmente i numeri, i tempi e i piazzamenti.

Tech3 sceglie Luca Marini?

Resta un posto libero in Tech3, ma le voci provenienti dal paddock lasciano intendere che vogliano ingaggiare Luca Marini e dare una chance al giovane talento della Moto2, Senna Angius. "In questo momento non ho niente", ha ammesso Maverick. "Ma alla fine, quello che voglio è godermi queste gare, e il modo per farlo è diventare più forte, perché ora non mi diverto. Mi battono di mezzo secondo in sole quattro curve, e non è così che mi diverto".

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Maverick Vinales

diLuigi Ciamburro

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