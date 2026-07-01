Yamaha rivoluzione totale: Martin e Ogura, futuri ex Aprilia, per la nuova era MotoGP

Nessuna novità, solo la conferma ufficiale: Yamaha
punta tutto su Jorge Martin e Ai Ogura per la rivoluzione MotoGP 2027.
Jorge Martin e Ai Ogura, due piloti in uscita da Aprilia (rispettivamente factory e Trackhouse), per la nuova era Yamaha MotoGP. Di ieri l'ufficialità, già ben nota, dell'addio a Fabio Quartararo
(diretto in Honda) e Alex Rins (senza sella). Oggi è stato confermato un altro dei segreti di Pulcinella della classe regina verso la rivoluzione 2027, ovvero la nuovissima formazione Monster Energy Yamaha Factory Racing per il prossimo biennio, ovvero fino alla stagione 2028. Due piloti in arrivo dal marchio dominante in questo inizio di Mondiale MotoGP 2026, ma ricordiamo che è un salto nel buio per loro come per tutti: addio alle 1000cc per le 850cc, niente aerodinamica né dispositivi, il fornitore di gomme cambia da Michelin a Pirelli (Martin e Ogura sono stati tra i piloti fermi ai box nei test a Brno
per i contratti in essere). Un cambio totale che può rivelarsi problematico se ci basiamo sulle attuali difficoltà Yamaha, ma che potrebbe anche rivelarsi vincente in caso di un "progetto azzeccato".
Yamaha dà il benvenuto a Martin e Ogura: la nota ufficiale
Mentre la MotoGP si prepara ad entrare in una nuova era
tecnica nel 2027, Yamaha continua a gettare le basi del suo progetto a lungo
termine, combinando la comprovata esperienza vincente nei campionati con uno
dei talenti emergenti più promettenti di questo sport. Jorge Martín entra a far parte di Yamaha come uno dei piloti
di riferimento della MotoGP moderna. Campione del mondo di MotoGP e vincitore
di numerosi Gran Premi, lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale
velocità, determinazione e capacità di competere costantemente ai massimi
livelli.
Al suo fianco, Ai Ogura rappresenta il futuro sia di Yamaha
che della MotoGP. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani
piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al Team
Ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la
scelta ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Insieme, Martín e Ogura formano una coppia di piloti dai
profili complementari, ideale per supportare le ambizioni competitive di Yamaha
in questa nuova era del campionato.
Il commento di Paolo Pavesio, AD Yamaha Motor Racing
"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jorge e Ai nel Team Yamaha Factory MotoGP, in vista dell'inizio di una nuova era nel 2027. Assicurarci piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e la nostra fiducia nel progetto. Jorge ha già dimostrato di essere uno dei piloti di riferimento in MotoGP, con la velocità, la determinazione e la mentalità necessarie per lottare per le vittorie e per i Campionati del Mondo. Ci aspettiamo che giochi un ruolo chiave nel migliorare le nostre prestazioni fin dal primo giorno. La crescita di Ai nelle ultime due stagioni è stata eccezionale. Il suo talento, la sua etica del lavoro e il suo potenziale ci rendono fiduciosi che possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di dare il benvenuto a un pilota giapponese nel Team Yamaha Factory."
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