Yamaha rivoluzione totale: Martin e Ogura, futuri ex Aprilia, per la nuova era MotoGP

Nessuna novità, solo la conferma ufficiale: Yamaha punta tutto su Jorge Martin e Ai Ogura per la rivoluzione MotoGP 2027.

Jorge Martin e Ai Ogura, due piloti in uscita da Aprilia (rispettivamente factory e Trackhouse), per la nuova era Yamaha MotoGP. Di ieri l'ufficialità, già ben nota, dell'addio a Fabio Quartararo (diretto in Honda) e Alex Rins (senza sella). Oggi è stato confermato un altro dei segreti di Pulcinella della classe regina verso la rivoluzione 2027, ovvero la nuovissima formazione Monster Energy Yamaha Factory Racing per il prossimo biennio, ovvero fino alla stagione 2028. Due piloti in arrivo dal marchio dominante in questo inizio di Mondiale MotoGP 2026, ma ricordiamo che è un salto nel buio per loro come per tutti: addio alle 1000cc per le 850cc, niente aerodinamica né dispositivi, il fornitore di gomme cambia da Michelin a Pirelli (Martin e Ogura sono stati tra i piloti fermi ai box nei test a Brno per i contratti in essere). Un cambio totale che può rivelarsi problematico se ci basiamo sulle attuali difficoltà Yamaha, ma che potrebbe anche rivelarsi vincente in caso di un "progetto azzeccato".

Yamaha dà il benvenuto a Martin e Ogura: la nota ufficiale

Mentre la MotoGP si prepara ad entrare in una nuova era tecnica nel 2027, Yamaha continua a gettare le basi del suo progetto a lungo termine, combinando la comprovata esperienza vincente nei campionati con uno dei talenti emergenti più promettenti di questo sport. Jorge Martín entra a far parte di Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Campione del mondo di MotoGP e vincitore di numerosi Gran Premi, lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente ai massimi livelli.

Al suo fianco, Ai Ogura rappresenta il futuro sia di Yamaha che della MotoGP. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al Team Ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la scelta ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Insieme, Martín e Ogura formano una coppia di piloti dai profili complementari, ideale per supportare le ambizioni competitive di Yamaha in questa nuova era del campionato.

Il commento di Paolo Pavesio, AD Yamaha Motor Racing

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jorge e Ai nel Team Yamaha Factory MotoGP, in vista dell'inizio di una nuova era nel 2027. Assicurarci piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e la nostra fiducia nel progetto. Jorge ha già dimostrato di essere uno dei piloti di riferimento in MotoGP, con la velocità, la determinazione e la mentalità necessarie per lottare per le vittorie e per i Campionati del Mondo. Ci aspettiamo che giochi un ruolo chiave nel migliorare le nostre prestazioni fin dal primo giorno. La crescita di Ai nelle ultime due stagioni è stata eccezionale. Il suo talento, la sua etica del lavoro e il suo potenziale ci rendono fiduciosi che possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di dare il benvenuto a un pilota giapponese nel Team Yamaha Factory."