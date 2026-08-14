Volkswagen sotto pressione, Ducati gioiello appetibile: l'offerta è sul tavolo

di André Lecondé/paddock-gp

La delicata situazione del Gruppo Volkswagen, aggravata dalle ingenti perdite di Porsche Holding, rimette Ducati sotto pressione.

Ducati sta andando bene. E forse è proprio per questo che il marchio italiano potrebbe essere venduto. A Borgo Panigale, Ducati gode di un'immagine globale eccezionale, domina la MotoGP da diversi anni, investe massicciamente nel suo futuro tecnologico e ha appena annunciato un programma di ricerca e sviluppo da 121 milioni di euro, di cui circa 33,5 milioni finanziati dallo Stato italiano. Ma a poche centinaia di chilometri di distanza, in Germania, l'atmosfera è radicalmente diversa.

Volkswagen si trova ad affrontare una ristrutturazione che potrebbe rivelarsi una delle più significative della sua storia recente. E, aspetto cruciale, il suo principale azionista, Porsche SE, sta iniziando a perdere la pazienza. È qui che la situazione di Ducati assume una nuova dimensione. Notate il nome: non è direttamente collegato alla casa automobilistica di auto sportive Porsche AG. Porsche Automobil Holding SE è la holding controllata dalle famiglie Porsche e Piëch, che detiene oltre il 53% delle azioni ordinarie di Volkswagen. Rappresenta quindi uno dei principali centri di potere all'interno dell'impero Volkswagen.

Porsche SE ha appena annunciato una perdita netta di 2,2 miliardi di euro per il primo semestre del 2026 , principalmente a causa delle svalutazioni contabili delle sue partecipazioni in Volkswagen e Porsche AG . Ancora più importante, le famiglie Porsche e Piëch stanno ora chiedendo pubblicamente a Volkswagen di accelerare la sua ristrutturazione.

La questione Porsche, Volkswagen, Ducati

Secondo fonti internazionali, il presidente di Porsche SE, Hans Dieter Pötsch, chiede decisioni rapide, dato che Volkswagen sta valutando una significativa riduzione dei costi e della capacità produttiva. Reuters riporta che potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro e che quattro stabilimenti tedeschi potrebbero essere a rischio, sebbene queste misure rimangano estremamente controverse a livello politico e sociale.

È proprio in questo contesto che va analizzata la Ducati. Volkswagen non è sull'orlo del fallimento, ma il suo modello di business è sotto pressione. Sarebbe un'esagerazione descrivere Volkswagen come un gruppo che ha bisogno di svendere asset per sopravvivere.

Nella prima metà del 2026, il gruppo ha comunque generato un fatturato di 158,1 miliardi di euro e un utile operativo di 5,93 miliardi di euro. Tuttavia, tale cifra è risultata inferiore ai 6,71 miliardi di euro registrati nella prima metà del 2025 e il margine operativo è sceso dal 4,2% al 3,8%.

Il problema risiede altrove. Volkswagen deve contemporaneamente finanziare la sua transizione tecnologica, difendere la propria posizione in Europa, affrontare la concorrenza estremamente agguerrita della Cina e ripristinare la redditività di alcune delle sue attività.

In Cina, in particolare, lo shock è stato particolarmente grave: le vendite del gruppo sono crollate del 31,6% nella prima metà dell'anno. Volkswagen ha contemporaneamente rivisto al ribasso le previsioni di fatturato per il 2026. In questo contesto, la strategia non è più necessariamente quella di cedere le aziende in difficoltà. Può invece concentrarsi sulla vendita di quelle ad alto valore. E Ducati rientra perfettamente in questa categoria.

Paradosso Ducati

Le cifre illustrano chiaramente la portata del problema. Nel 2025, Ducati ha generato un fatturato di 925 milioni di euro, un utile operativo di 52 milioni di euro e ha consegnato 50.895 motociclette. Per un produttore di motociclette di alta gamma, si tratta di una quota significativa. Ma per la scala dimensione di Volkswagen, è minuscola. Il gruppo tedesco ha comunque generato un fatturato di 321,9 miliardi di euro nel 2025.

L'utile operativo annuo di Ducati è quindi una goccia nell'oceano rispetto al bilancio consolidato di Wolfsburg. Ma il suo valore patrimoniale è considerevole. Volkswagen può mantenere Ducati e incassare decine di milioni di euro di utile operativo ogni anno. Oppure può potenzialmente vendere Ducati e intascare immediatamente diversi miliardi di euro. In tempi normali, mantenere un asset così prestigioso è perfettamente giustificabile. In una ristrutturazione di questa portata, tuttavia, l'equazione cambia. Audi ha acquisito Ducati nel 2012 per circa 860 milioni di euro. Quattordici anni dopo, è valuta Ducati 2,5 miliardi di euro.

Tuttavia, su questo punto occorre estrema cautela: a differenza dei risultati di Porsche SE o dei bilanci di Ducati, non abbiamo ancora conferme sufficientemente solide per affermare che Volkswagen abbia formalmente accettato di valutare un'offerta vincolante di 2,5 miliardi di euro. La società italiana Patritalia ha espresso pubblicamente il proprio interesse ad acquisire Ducati e dichiara di voler riportare i marchi italiani sotto il controllo italiano, ma la fattibilità finanziaria e l'eventuale successo di questa iniziativa restano da verificare.

In altre parole, 2,5 miliardi rappresentano attualmente più una valutazione dichiarata che un prezzo di vendita effettivo. Ma questa cifra dà un'idea dell'equazione che potrebbe configurarsi a Wolfsburg. Con un utile operativo annuo di 52 milioni di euro, 2,5 miliardi corrispondono a quasi 48 anni di utile operativo di Ducati nel 2025.

Il valore di Ducati

Ovviamente, il valore di un'azienda non si determina semplicemente in questo modo. Ducati possiede un marchio, tecnologia, una rete di vendita, brevetti, una clientela estremamente fedele e un considerevole potenziale per il futuro. La domanda non è più: "Ducati è abbastanza redditizia perché Volkswagen la mantenga?". La vera domanda è: "Ducati è abbastanza strategica perché Volkswagen rifiuti diversi miliardi di euro quando il suo principale azionista chiede una ristrutturazione ben più drastica?". Non sono affatto la stessa cosa. E le argomentazioni di natura sentimentale avranno ben poco peso.

Ducati è italiana, leggendaria e vincente in MotoGP. Probabilmente rappresenta una delle acquisizioni di maggior successo di Audi negli ultimi decenni. Ma Volkswagen deve ragionare in termini di allocazione del capitale. Proprio mentre si intensificano le speculazioni sulla sua possibile vendita, Ducati annuncia investimenti per 121 milioni di euro in ricerca, sviluppo e innovazione. Questo programma, denominato Ducati Raise the Bar , ha lo scopo di supportare lo sviluppo tecnologico della prossima generazione di motociclette.

Un'azienda che si prepara per il suo futuro a lungo termine

Questo non è contraddittorio. Un'azienda può benissimo investire ingenti somme pur cambiando azionisti. Questo può persino aumentarne il valore.

E Ducati possiede una caratteristica particolarmente importante: Claudio Domenicali ha già spiegato che l'azienda è in gran parte in grado di finanziare il proprio sviluppo e non dipende strutturalmente dal suo azionista per garantire i propri investimenti. Questo, in teoria, renderebbe una separazione da Volkswagen meno traumatica di quanto potrebbe sembrare.

Il marchio Ducati è piccolo rispetto a Volkswagen, redditizio, rinomato a livello globale, tecnologicamente valido e sufficientemente indipendente da poter teoricamente cambiare proprietà. E soprattutto, potrebbe valere diverse volte il prezzo pagato da Audi nel 2012.

La nuova pressione esercitata da Porsche SE su Volkswagen non significa che Ducati verrà venduta. Tuttavia, rende molto più plausibile la domanda che avevamo posto in precedenza. Il pericolo per Ducati non è quello di essere diventata un peso morto all'interno dell'impero Volkswagen. È quasi esattamente il contrario. In un gruppo che punta a miliardi di dollari, Ducati potrebbe essere diventata abbastanza attraente da essere acquisita.