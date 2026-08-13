Fabio Quartararo: tutta la verità sulla rottura con Yamaha

Il mercato piloti della MotoGP ha regalato grandi colpi, come quello di Fabio Quartararo alla Honda. Il pilota francese, all'ottava e ultima stagione con la Yamaha, ha rotto il silenzio sulle decisioni dell'addio alla Casa di Iwata. E sulle motivazioni che l'hanno spinto ad accettare un progetto che, sulla carta, comporta molti rischi.

Lo sconforto di Fabio

Il campione del mondo 2021 ammette di non divertirsi a correre in questo momento. D'altronde l'ultima vittoria con la M1 risale al GP di Germania 2022, chiudendo quel campionato al secondo posto, alle spalle di Pecco Bagnaia. Da allora Fabio Quartararo ha faticato a trovare la via del podio. L'ultimo risultato degno di nota è il secondo posto a Jerez nel 2025, ma resta un caso isolato. "Ad essere sincero, non mi diverto molto - ha ammesso a Crash.net -. Sono una persona molto competitiva e, anche se dò il massimo, non mi piace vedermi superato e so che potrei essere più veloce su un giro".

uest'anno non ho superato nessuno e non ho mantenuto la mia posizione . Ecco perché non mi diverto in questo momento", ha proseguito il pilota di Nizza. Yamaha è passata dal motore 4 in linea al V4 , ma il cambiamento epocale per la Casa giapponese è stato abbastanza traumatico. Pur rimanendo il pilota di riferimento del marchio, i risultati sono ben lontani da quelli che si aspettava quando ha deciso di rinnovare il contratto. "Q", ha proseguito il pilota di Nizza.

Aspettando di salire sulla Honda

La scelta di firmare per HRC è arrivata alla fine dell'anno scorso. "Durante i test di Valencia dello scorso anno ho sentito il bisogno di qualcosa di nuovo. Lì abbiamo deciso di lasciare la Yamaha. Non sapevo ancora esattamente in quale squadra sarei andato, ma sapevo di volere un cambiamento", ha confessato 'El Diablo'. "Quando si inizia un nuovo progetto (motore V4, ndr), di solito si fanno grandi passi avanti all'inizio, ma noi non li abbiamo mai fatti. Abbiamo ancora un pacchetto molto simile alla prima moto che ho provato".

Durante l'intervista, Quartararo ha anche rivelato una trattativa finora sconosciuta. "A dire il vero, nel 2022 abbiamo avuto colloqui molto seri con Suzuki". Una possibilità svanita con il ritiro dalla MotoGP del costruttore nipponico. Adesso ha optato per la Honda, con i rischi che questa scelta comporta. "Con i nuovi regolamenti e la nuova moto, è una scommessa, ma ho visto cose che mi hanno fatto venire voglia di far parte di questo progetto. Non è una situazione simile. Ci sono molte cose, dentro e fuori dalla pista, che vedo diverse".

L'errore dei costruttori giapponesi

Quartararo ritiene che Yamaha e Honda abbiano commesso lo stesso errore per anni rispetto a Ducati, Aprilia e KTM. "I produttori europei sono stati molto più rapidi nel prendere decisioni e nell'assumersi rischi. Noi di Yamaha non ci siamo assunti abbastanza rischi nello sviluppo della moto e siamo sempre stati troppo lenti". Mancano ancora dieci Gran Premi prima della fine di questa stagione MotoGP. Ma il pensiero di Fabio è già rivolto al futuro. "Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo progetto e di provare di nuovo il piacere di guidare".