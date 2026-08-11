MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Toprak Razgatlioglu, Silverstone da incubo: scordare la Superbike non è facile

MotoGP
di Matteo Bellan
martedì, 11 agosto 2026 alle 21:15
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP
MotoGP, Toprak Razgatlioglu: quanta fatica a Silverstone
Aggiungi come fonte preferita su Google
Weekend nero per il tre volte iridato Superbike, in Inghilterra ha fatto una fatica enorme con la M1: sicuramente non vede l'ora che arrivi il 2027.
Il gran premio MotoGP a Silverstone è uno di quelli che Toprak Razgatlioglu vuole dimenticare rapidamente, viste le difficoltà riscontrate e i risultati pessimi ottenuti. Nella sprint race è arrivato ultimo (ventesimo) con 34 secondi di ritardo dal vincitore Jorge Martin, mentre nella gara lunga è arrivato penultimo al traguardo (è diventato poi terzultimo a causa della penalità a Quartararo) con un gap di oltre 41 secondi da Raul Fernandez.
Abituarsi a risultati del genere è complicato, dopo anni di Mondiale Superbike nei quali era abituato a occupare le prime due-tre posizioni. Sapeva che sarebbe andato incontro a delle problematiche saltando sulla Yamaha M1 in MotoGP, però sperava che il suo cammino potesse andare un po' meglio rispetto a quanto visto finora.

MotoGP Silverstone: Razgatlioglu tende a guidare ancora come in SBK

Toprak Razgatlioglu guida la Yamaha M1 MotoGP a Silverstone
Toprak Razgatlioglu non scorda lo stile Superbike
Domenica il pilota turco è stato battuto da Pol Espargaro, tester KTM che sostituiva Maverick Vinales nel team Tech3 e ha incassato circa 12 secondi dal compagno di squadra Jack Miller. L'unico che gli era arrivato dietro al traguardo era Augusto Fernandez, tester Yamaha che ha corso a Silverstone da wild card e che normalmente ti aspetteresti più indietro rispetto a un pilota titolare MotoGP che guida la stessa moto. Invece, c'era meno di un secondo a separarli alla fine: questo testimonia quanta fatica abbia fatto Razgatlioglu.
Al termine del GP a Silverstone, il numero 7 del team Prima Pramac Yamaha ha ammesso che non si è ancora tolto di dosso lo stile di guida Superbike: "Dobbiamo imparare di più - riporta creash.net - perché su questa pista, con le sue curve lunghe, bisogna aspettare di più il momento giusto per sollevare la moto. Questo è molto difficile per me ora, perché guido sempre in stile Superbike. Nelle curve lente, in cui ci si ferma e si rialza la moto, riesco a guidare molto meglio. Ma devo imparare anche questo stile, perché l'anno prossimo correrò di nuovo su questa pista".

Servono miglioramenti con la Yamaha M1

Nonostante sia facile pensare che sia stato un weekend da buttare, il tre volte campione del mondo Superbike ha anche qualcosa da salvare che gli potrà essere utile per il futuro: "Per me è stata una brutta gara, ma sono concentrato su quello che ho imparato. E questo è molto importante, perché l'anno prossimo sarà tutto diverso con la moto e le gomme. Sento degli aspetti positivi, però vedremo la prossima volta ad Aragon, che sembra una pista molto difficile per il mio stile".
A differenza di Silverstone, quella di Aragon è una pista che conosce molto meglio grazie agli anni nel WorldSBK. Questo potrebbe aiutarlo un po', però al tempo stesso avrà bisogno di una Yamaha M1 migliore e di essere bravo ad adattarsi più efficacemente alla moto e alle gomme. Deve allontanarsi dal vecchio stile di guida e adottarne uno più da MotoGP.

La classifica di Toprak piange

Nella classifica generale piloti Razgatlioglu occupa la ventunesima posizione con 14 punti. È l'ultimo della pattuglia Yamaha. Davanti a lui ha Alex Rins a 21 e Jack Miller a 23, mentre Fabio Quartararo è più avanti (quattordicesimo con 55 punti). Ha ancora la possibilità di battere due colleghi di marchio ben più esperti di lui, ma ha bisogno di compiere un bel passo in avanti nella guida della sua M1.

Leggi anche

"Non gli era mai successo": Toprak Razgatlioglu soffre e attende il 2027"Non gli era mai successo": Toprak Razgatlioglu soffre e attende il 2027
Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perchéToprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché
Toprak Razgatlioglu

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin
MotoGP

Aprilia domina ma teme Marc Marquez: "Fino alla fine"

11 agosto 2026
Marc Marquez
MotoGP

Ducati ha un problema: Aprilia mette a nudo il punto debole della GP26

11 agosto 2026
Silverstone
MotoGP

La MotoGP non sfonda a Silverstone: quasi un flop di pubblico

10 agosto 2026

Altre notizie

salac-moto2-silverstone

Filip Salac, impresa Moto2: l'ultimo dei pochi eroi cechi, ve li ricordate?

In Pista
Iker Lecuona pilota Gresini MotoGP

Dalla Superbike alla MotoGP, stavolta Lecuona mastica amaro: il bilancio a Silverstone

Superbike
andrea-verona-enduro2-world-champion-2026

Andrea Verona da leggenda: terzo iride Enduro2 consecutivo e numeri da paura

Storie di Moto
Jorge Martin

Aprilia domina ma teme Marc Marquez: "Fino alla fine"

MotoGP
bmw-motogp-mai-nato

BMW fascino e mistero: la MotoGP fantasma che ha ispirato la Superbike vincente

Storie di Moto

Articoli popolari

acosta-motogp-ktm-silverstone

Pedro Acosta: "Ho fatto domande scomode a KTM"

MotoGP
MotoGP: Marc Marquez è ancora il pilota da battere

Analisi MotoGP: Occhio a Marc Marquez, il decimo Mondiale è più che mai nel mirino

MotoGP
Raul Fernandez pilota Trackhouse esulta per la vittoria nella gara MotoGP a Silverstone

In MotoGP non volevano dare un contratto a Raul Fernandez: i retroscena sul rinnovo con Trackhouse

MotoGP
Pecco Bagnaia

Bagnaia affonda a Silverstone, crisi con Ducati: "Non sappiamo cosa fare"

MotoGP
Silverstone

La MotoGP non sfonda a Silverstone: quasi un flop di pubblico

MotoGP

Loading