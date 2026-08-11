BMW fascino e mistero: la MotoGP fantasma che ha ispirato la Superbike vincente

di André Lecondé/paddock-gp

Per diversi anni, all'inizio degli anni 2000, la Oral Engineering, piccola azienda di Modena, ha lavorato intensamente sul progetto più misterioso della BMW.

La storia della MotoGP è piena di progetti abbandonati prima ancora di raggiungere la griglia di partenza. Ma pochi sono affascinanti come il progetto BMW dei primi anni 2000. In un periodo in cui i costruttori stavano completamente riprogettando i loro prototipi per rispondere alla rivoluzione dei motori a quattro tempi da 990cc, il gigante tedesco sviluppò in segreto una moto da Gran Premio particolarmente ambiziosa.

Un progetto affidato a una leggenda della Formula 1, testato per diversi anni da due piloti di fama… Prima di essere definitivamente abbandonato. Un'avventura poco conosciuta che avrebbe tuttavia avuto un'influenza duratura sulle future superbike BMW. Ma chissà se il colosso bavarese ci riproverà: per adesso l'impegno è escluso, ma con un colosso di queste dimensioni, mai dire mai.

Arriva la MotoGP, BMW coglie l'attimo

Nel 2002, la classe regina voltava pagina abbandonando le leggendarie moto a due tempi da 500cc in favore dei prototipi a quattro tempi da 990cc. Per tutti i costruttori, era un nuovo inizio. BMW, che all'epoca non aveva un programma ufficiale nella categoria regina, vide in questa rivoluzione regolamentare un'opportunità unica per esplorare nuove tecnologie. Il progetto fu avviato con la massima discrezione.

Per portare a termine questa missione, BMW si era affidata a una figura eccezionale: Mauro Forghieri. Ex direttore tecnico della Ferrari tra il 1962 e il 1984, l'ingegnere italiano è stata una delle menti più brillanti nella storia della Formula 1. A lui si devono, in particolare, diversi titoli mondiali vinti dalla Ferrari e alcune delle monoposto più iconiche di Maranello. Attraverso il suo studio di design Oral Engineering, fondato con Franco Antoniazzi, Forghieri ebbe carta bianca per immaginare un motore MotoGP. L'approccio progettuale era ovviamente ispirato alla Formula 1. Quindi, invece di progettare un motore motociclistico tradizionale, Forghieri attinse a piene mani alle esperienze motoristiche BMW di Formula 1.

Il risultato fu uno spettacolare motore a tre cilindri in linea, la cui architettura era praticamente la metà di quella di un V6 da Gran Premio. Il motore si distingueva per l'azionamento pneumatico delle valvole, un'elettronica estremamente sofisticata per l'epoca e una potenza stimata di oltre 210 cavalli. Sulla carta, la prestazione era impressionante. In pista, però, le cose si rivelarono molto più complicate.

Una BMW potente e indomabile

Per sviluppare il prototipo, BMW ingaggiò due piloti esperti: Luca Cadalora e Jeremy McWilliams. I test privati ​​iniziarono nel 2003. I due scoprirono una moto incredibilmente potente ma estremamente difficile da gestire. Jeremy McWilliams, pur essendo abituato alle formidabili due tempi da 500cc, arrivò a descrivere questo motore come il più selvaggio che avesse mai guidato. Oltre a questa "violenza" meccanica, esisteva un altro problema importante: il peso. Il telaio era pesantemente penalizzato dall'imponente sistema elettronico e dai numerosi sensori utilizzati dagli ingegneri per analizzare il comportamento del motore.

La BMW, tuttavia, non si arrese. Venne sviluppata una seconda generazione di telai per alleggerire il peso complessivo e migliorare la maneggevolezza. Poi, un altro colpo di scena. La MotoGP annunciò una modifica al regolamento per il 2007 con l'introduzione dei motori da 800cc. Lungi dall'arrendersi, la Oral Engineering adattò il suo motore a tre cilindri a questa nuova cilindrata. Il prototipo fu costruito. Fu testato. Ma non avrebbe mai partecipato a un singolo Gran Premio. Alla fine, la BMW abbandonò il progetto.

La decisione finale non si basa a su considerazioni tecniche, bensì economiche. Allo stesso tempo, BMW si stava preparando a lanciare una nuovissima moto sportiva di serie: la S1000RR. A differenza della MotoGP, il Campionato Mondiale Superbike offre una vetrina direttamente collegata a motociclette disponibili in commercio. Ogni vittoria può essere immediatamente associata a un modello disponibile presso i concessionari. Il calcolo era semplice. Il consiglio di amministrazione sceglie di concentrare i propri investimenti sul WorldSBK piuttosto che su un costoso programma MotoGP privo di benefici commerciali diretti.

Il progetto BMW MotoGP e l'ispirazione SBK

Tutto il lavoro svolto sull'elettronica, in particolare sul controllo di trazione e sulla gestione del motore sviluppati per domare questo tre cilindri da oltre 210 cavalli, sarebbe stato riutilizzato qualche anno dopo. Queste tecnologie infatti sarebbero diventate parte integrante della S1000RR che avrebbe gareggiato nel Campionato Mondiale Superbike. In altre parole, BMW non ha mai corso in MotoGP, ma l'esperienza acquisita con questo progetto ha contribuito notevolmente ai suoi successi nel WorldSBK.

La storia prende anche un'ultima piega. Qualche anno dopo, il motore a tre cilindri progettato da Oral Engineering riemerge grazie al team italiano FB Corse, che tenta di schierarlo in MotoGP nel 2010. L'avventura è breve e senza risultati concreti. Questa sarà l'ultima apparizione pubblica di un motore che ha trascorso la maggior parte della sua esistenza nel più assoluto segreto.

Il mistero più affascinante

Col senno di poi, questa BMW MotoGP rimane uno dei più incredibili "e se..." nella storia del Gran Premio. La casa automobilistica tedesca aveva riunito una leggenda dell'ingegneria, sviluppato un motore tecnologicamente rivoluzionario, investito diversi anni in test privati ​​e mobilitato piloti esperti. Ma senza mai fare il grande passo nelle competizioni ufficiali.

Per BMW, tuttavia, il progetto non fu vano. Servì da laboratorio tecnologico per la S1000RR, una moto che in seguito si sarebbe affermata come uno dei punti di riferimento del panorama mondiale delle Superbike.

Paradossalmente, la più grande eredità del prototipo MotoGP della BMW non si trova quindi negli archivi dei Gran Premi. Bensì nelle vittorie conquistate pochi anni dopo da una moto di serie diventata uno dei pilastri della strategia sportiva del costruttore bavarese.