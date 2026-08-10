Pedro Acosta: "Ho fatto domande scomode a KTM"

KTM
rialza la testa: Acosta 5° e più soddisfatto, ora atteso l’upgrade motori prima di Aragon per l’assalto ai vertici.
Tre Aprilia, tre Ducati... E in mezzo ai ragazzi dei due marchi tricolori, Pedro Acosta
. I segnali s'erano visti già nelle prime libere
ma, viste le attuali problematiche delle KTM, pochi si sarebbero aspettati lo spagnolo 5° al traguardo a poco più di sei secondi dal vincitore. Anche perché la seconda KTM in classifica, quella di Brad Binder, ha chiuso 8^ ad oltre 12 secondi di ritardo... Acosta ha fatto gli straordinari a Silverstone, l'obiettivo è chiudere al meglio il capitolo con la casa austriaca prima di ripartire dalla Desmosedici nella rivoluzionaria stagione MotoGP 2027.
Pedro Acosta e KTM, ripartenza da top 5
"Credo che nessuno si aspettasse di vedere una KTM in quella posizione"
. Pedro Acosta parla chiaro, ma con evidente soddisfazione per i pasi avanti compiuti nel corso del fine settimana britannico, il momento della ripartenza dopo la pausa estiva. Scatta una seconda parte di stagione in cui sarà determinante dimenticare tutti i guai... "Dopo la pausa estiva sono stato molto sincero con il team, ho fatto anche domande scomode"
ha sottolineato Acosta, come riporta Motosan
. Stavolta però in maniera costruttiva. "Non le hanno prese come critiche, ma come un modo per iniziare al meglio la seconda metà di stagione"
ha infatti aggiunto il pilota #37.
"Evitare guasti meccanici"
Il punto di riferimento di KTM fino alla fine di questa stagione appare ora più ottimista sulla situazione. "Ad essere sincero non siamo poi così lontani dai primi tre in campionato. Se vogliamo arrivarci, abbiamo bisogno di due cose. Primo, migliorare durante tutto il weekend, perché di solito siamo abbastanza costanti, ma non miglioriamo molto. Secondo, evitare guasti meccanici".
A tal proposito ricordiamo il via libera arrivato a KTM per mettere mano ai motori
e risolvere tutti i problemi, manovra ora possibile dopo il sì da tutti i costruttori MotoGP. A Silverstone tutto è andato avanti come in precedenza, ma prima di Aragon dovrebbe verificarsi l'importante cambiamento. Il GP di fine mese al MotorLand sarà un nuovo passo per KTM.