Ducati prova a reagire dopo la sconfitta pesante contro Aprilia nella Sprint: Marquez junior sembra quello più in palla. Bez molto affaticato.

Stamattina ultimi 10 minuti per lavorare in ottica gara. Quasi tutti in pista con gomma morbida anteriore e media posteriore, l'unico ad aver usato la coppia morbida-morbida è stato Marco Bezzecchi. Il romagnolo non è al meglio in termini di condizione fisica, quindi ha preferito utilizzare un pneumatico che gli permettesse di guidare con più tranquillità e meno rischi. Sicuramente, nella gara del pomeriggio non si potrà usare la soft dietro, visto che nella sprint race ha avuto un grosso calo già dopo 3-4 giri. Bez è apparso abbastanza sofferente, lo sforzo di ieri si fa sentire.

GP Silverstone: tempi e classifica del Warm Up

Il miglior tempo del Warm Up è stato siglato da Alex Marquez in 1'57"680, 73 millesimi più veloce dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Terzo tempo per la Ducati di Marc Marquez, a 474 millesimi dal fratello. Quarto Bezzecchi, a precedere le Desmosedici di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del team VR46.

MotoGP Silverstone, risultati Warm Up: tempi e classifica

MotoGP, Moto2, Moto3: gli orari tv-streaming di oggi

A trasmettere in diretta TV le gare MotoGP, Moto2 e Moto3 è Sky Sport MotoGP (canale 208). Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà le corse solamente in differita.

Orari diretta Sky

12:15 - Moto2 Gara (17 giri)

14:00 - MotoGP Gara (20 giri)

15:30 - Moto3 Gara (15 giri)

Ora differite TV8

15:15 - Moto2 Gara (17 giri)

17:00 - MotoGP Gara (20 giri)

18:30 - Moto3 Gara (15 giri)

La griglia di partenza MotoGP

1) Jorge Martin

2) Raul Fernandez

3) Ai Ogura

4) Fabio Di Giannantonio

5) Marco Bezzecchi

6) Marc Marquez

7) Alex Marquez

8) Franco Morbidelli

9) Pedro Acosta

10) Iker Lecuona

11) Jack Miller

12) Joan Mir

13) Fabio Quartararo

14) Diogo Moreira

15) Luca Marini

16) Pecco Bagnaia

17) Alex Rins

18) Brad Binder

19) Enea Bastianini

20) Cal Crutchlow

21) Pol Espargaro

22) Toprak Razgatlioglu

23) Augusto Fernandez