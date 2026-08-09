MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP Silverstone: Alex Marquez svetta nel Warm Up, Bezzecchi soffre. Gli orari TV di oggi

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 09 agosto 2026 alle 10:56
Alex Marquez guida la Ducati Gresini MotoGP a Silverstone
MotoGP Silverstone, risultati Warm Up: tempi e classifica
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ducati prova a reagire dopo la sconfitta pesante contro Aprilia nella Sprint: Marquez junior sembra quello più in palla. Bez molto affaticato.
Stamattina ultimi 10 minuti per lavorare in ottica gara. Quasi tutti in pista con gomma morbida anteriore e media posteriore, l'unico ad aver usato la coppia morbida-morbida è stato Marco Bezzecchi. Il romagnolo non è al meglio in termini di condizione fisica, quindi ha preferito utilizzare un pneumatico che gli permettesse di guidare con più tranquillità e meno rischi. Sicuramente, nella gara del pomeriggio non si potrà usare la soft dietro, visto che nella sprint race ha avuto un grosso calo già dopo 3-4 giri. Bez è apparso abbastanza sofferente, lo sforzo di ieri si fa sentire.

GP Silverstone: tempi e classifica del Warm Up

Il miglior tempo del Warm Up è stato siglato da Alex Marquez in 1'57"680, 73 millesimi più veloce dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Terzo tempo per la Ducati di Marc Marquez, a 474 millesimi dal fratello. Quarto Bezzecchi, a precedere le Desmosedici di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del team VR46.
Classifica tempi Warm Up MotoGP Silverstone
MotoGP Silverstone, risultati Warm Up: tempi e classifica

MotoGP, Moto2, Moto3: gli orari tv-streaming di oggi

A trasmettere in diretta TV le gare MotoGP, Moto2 e Moto3 è Sky Sport MotoGP (canale 208). Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà le corse solamente in differita.
Orari diretta Sky
12:15 - Moto2 Gara (17 giri)
14:00 - MotoGP Gara (20 giri)
15:30 - Moto3 Gara (15 giri)
Ora differite TV8
15:15 - Moto2 Gara (17 giri)
17:00 - MotoGP Gara (20 giri)
18:30 - Moto3 Gara (15 giri)

La griglia di partenza MotoGP

1) Jorge Martin
2) Raul Fernandez
3) Ai Ogura
4) Fabio Di Giannantonio
5) Marco Bezzecchi
6) Marc Marquez
7) Alex Marquez
8) Franco Morbidelli
9) Pedro Acosta
10) Iker Lecuona
11) Jack Miller
12) Joan Mir
13) Fabio Quartararo
14) Diogo Moreira
15) Luca Marini
16) Pecco Bagnaia
17) Alex Rins
18) Brad Binder
19) Enea Bastianini
20) Cal Crutchlow
21) Pol Espargaro
22) Toprak Razgatlioglu
23) Augusto Fernandez

Leggi anche

MotoGP, Lecuona cade e si arrabbia con Morbidelli: lo sfogo dopo la SprintMotoGP, Lecuona cade e si arrabbia con Morbidelli: lo sfogo dopo la Sprint
Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perchéToprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Alex Marquez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alex Marquez pilota Gresini MotoGP a Silverstone
MotoGP

Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"

09 agosto 2026
quartararo-motogp-silverstone-sanzione
MotoGP

Colpo di scena, maxi penalità per Quartararo: cos'è successo

09 agosto 2026
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP
MotoGP

MotoGP, Bezzecchi stremato dopo l'impresa: "Mi veniva da vomitare"

09 agosto 2026

Altre notizie

Alex Marquez pilota Gresini MotoGP a Silverstone

Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"

MotoGP
quartararo-motogp-silverstone-sanzione

Colpo di scena, maxi penalità per Quartararo: cos'è successo

MotoGP
mcdonald-win-bagger-silverstone

McDonald trionfo e lacrime, Iannone opaco: com'è andata Gara 2 Bagger a Silverstone

In Pista
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP

MotoGP, Bezzecchi stremato dopo l'impresa: "Mi veniva da vomitare"

MotoGP
quiles-moto3-silverstone

Quiles sotto i ferri mantiene un vantaggio-monstre: la classifica Moto3 dopo Silverstone

In Pista

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché

MotoGP
Jorge Martin guida la Aprilia MotoGP a Silverstone

Sprint MotoGP Silverstone: Martin e Aprilia in festa, Marquez crolla. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
Marc Marquez

Marquez frena il team Ducati: "Dobbiamo stare calmi"

MotoGP
moto2-triumph-engine

Moto2, Triumph alza l'asticella: ecco come sarà il nuovo motore 2027

In Pista
Raul Fernandez guida l'Aprilia Trackhouse nella gara MotoGP a Silverstone

MotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornata

MotoGP

Loading