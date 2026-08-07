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Jack Miller e Franco Morbidelli verso il Mondiale Superbike? Le risposte dei piloti

Superbike
di Matteo Bellan
venerdì, 07 agosto 2026 alle 16:30
Jack Miller e Franco Morbidelli piloti MotoGP
Jack Miller e Franco Morbidelli dalla MotoGP alla Superbike nel 2027?
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Binder vicino all'accordo per cambiare paddock, ma potrebbe non essere l'unico a trasferirsi in SBK: ecco cos'hanno detto Jackass e Morbido.
È noto da tempo che diversi nomi della griglia MotoGP attuale non troveranno posto nel 2027 e dovranno trovare un'altra soluzione per proseguire la loro carriera nelle corse motociclistiche. La prima a cui pensare è indubbiamente il Mondiale Superbike, anche se c'è chi ha già deciso di chiudere la porta a questo tipo di passaggio: Maverick Vinales. Scaricato da KTM e Tech3, lo spagnolo preferisce rimanere a casa piuttosto di provare un'esperienza nel campionato delle derivate di serie.
Altri la pensano diversamente. Ad esempio, Brad Binder viene dato a un passo dall'accordo con il team ROKiT BMW Motorrad. Il sudafricano dovrebbe sostituire Danilo Petrucci come compagno di squadra di Miguel Oliveira, pilota con il quale ha già condiviso il box in passato.

Dalla MotoGP alla Superbike: cosa dice Miller

Jack Miller pilota Pramac Yamaha MotoGP mentre sorride
Jack Miller, ipotesi Yamaha SBK
Un altro pilota che potrebbe approdare nel WorldSBK nel 2027 è Jack Miller. Dopo gli anni trascorsi guidando Honda, Ducati, KTM e Yamaha, non c'è più posto per lui in MotoGP. Secondo alcuni rumors, esiste la possibilità di vederlo correre con la R1 del team Pata Maxus Yamaha. A fargli spazio sarebbe Xavi Vierge, diventato compagno di Andrea Locatelli nel 2026 dopo quattro anni con i colori Honda HRC.
Interpellato da Crash.net sul suo interesse per un eventuale trasferimento in Superbike, l'australiano è stato chiaro: "Assolutamente. Sento di avere ancora molta voglia di correre. Non vedo l’ora di andare lì e spero di fare qualcosa di speciale". Le discussioni sono in corso, ormai Miller è entrato nell'ottica di non avere più chance in MotoGP e spera di trovare una buona sistemazione nel WorldSBK. Vedremo se si accorderà con Yamaha o se ci sarà una sorpresa. Con la casa di Iwata ha un ottimo rapporto, con essa ha anche corso le ultime due edizioni della 8 Ore di Suzuka con buoni risultati.

Morbidelli resta "misterioso" sulla SBK

Franco Morbidelli pilota Pertamina VR46
Morbidelli-Bulega: scambio di selle?
Anche Franco Morbidelli non ha una sella per il 2027 ed è costretto a pensare a un'alternativa alla classe regina del Motomondiale. A Silverstone, dove è impegnato per gran premio della Gran Bretagna, non ha voluto sbilanciarsi sull'argomento Superbike: "Non posso parlarne adesso - ha riposto a Crash.net - mi dispiace. Sto vivendo la vita dei miei sogni. Corro in moto e faccio il lavoro dei miei sogni. Non vedo come potrei non essere felice della vita che conduco".
Nel caso di Morbidelli, è trapelata la possibilità di firmare per il team Aruba.it Racing Ducati e di sostituire Nicolò Bulega, che invece approderà in MotoGP proprio nel team Pertamina Enduro VR46 per il quale corre oggi il romano. Il posto dell'attuale leader del Mondiale SBK fa gola a tanti piloti. Si è fatto anche il nome di Manu Gonzalez, ora in vetta alla classifica Moto2. Il team principal Stefano Cecconi e gli uomini di Borgo Panigale stanno valutando più profili e una decisione dovrebbe arrivare entro fine estate.
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