Jack Miller e Franco Morbidelli verso il Mondiale Superbike? Le risposte dei piloti

Binder vicino all'accordo per cambiare paddock, ma potrebbe non essere l'unico a trasferirsi in SBK: ecco cos'hanno detto Jackass e Morbido.

È noto da tempo che diversi nomi della griglia MotoGP attuale non troveranno posto nel 2027 e dovranno trovare un'altra soluzione per proseguire la loro carriera nelle corse motociclistiche. La prima a cui pensare è indubbiamente il Mondiale Superbike, anche se c'è chi ha già deciso di chiudere la porta a questo tipo di passaggio: Maverick Vinales. Scaricato da KTM e Tech3, lo spagnolo preferisce rimanere a casa piuttosto di provare un'esperienza nel campionato delle derivate di serie.

Dalla MotoGP alla Superbike: cosa dice Miller

Jack Miller, ipotesi Yamaha SBK

Un altro pilota che potrebbe approdare nel WorldSBK nel 2027 è Jack Miller . Dopo gli anni trascorsi guidando Honda, Ducati, KTM e Yamaha, non c'è più posto per lui in MotoGP. Secondo alcuni rumors, esiste la possibilità di vederlo correre con la R1 del team Pata Maxus Yamaha. A fargli spazio sarebbe Xavi Vierge, diventato compagno di Andrea Locatelli nel 2026 dopo quattro anni con i colori Honda HRC.

Interpellato da Crash.net sul suo interesse per un eventuale trasferimento in Superbike, l'australiano è stato chiaro: "Assolutamente. Sento di avere ancora molta voglia di correre. Non vedo l’ora di andare lì e spero di fare qualcosa di speciale". Le discussioni sono in corso, ormai Miller è entrato nell'ottica di non avere più chance in MotoGP e spera di trovare una buona sistemazione nel WorldSBK. Vedremo se si accorderà con Yamaha o se ci sarà una sorpresa. Con la casa di Iwata ha un ottimo rapporto, con essa ha anche corso le ultime due edizioni della 8 Ore di Suzuka con buoni risultati.

Morbidelli resta "misterioso" sulla SBK

Morbidelli-Bulega: scambio di selle?

Anche Franco Morbidelli non ha una sella per il 2027 ed è costretto a pensare a un'alternativa alla classe regina del Motomondiale. A Silverstone, dove è impegnato per gran premio della Gran Bretagna, non ha voluto sbilanciarsi sull'argomento Superbike: "Non posso parlarne adesso - ha riposto a Crash.net - mi dispiace. Sto vivendo la vita dei miei sogni. Corro in moto e faccio il lavoro dei miei sogni. Non vedo come potrei non essere felice della vita che conduco".

Nel caso di Morbidelli, è trapelata la possibilità di firmare per il team Aruba.it Racing Ducati e di sostituire Nicolò Bulega, che invece approderà in MotoGP proprio nel team Pertamina Enduro VR46 per il quale corre oggi il romano. Il posto dell'attuale leader del Mondiale SBK fa gola a tanti piloti. Si è fatto anche il nome di Manu Gonzalez, ora in vetta alla classifica Moto2. Il team principal Stefano Cecconi e gli uomini di Borgo Panigale stanno valutando più profili e una decisione dovrebbe arrivare entro fine estate.