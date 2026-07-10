Il pilota VR46 protagonista di un altro episodio negativo che gli ha provocato una sanzione: ecco cosa è successo oggi in Germania.

Durante le varie sessioni della MotoGP non mancano situazioni nelle quali qualche pilota rallenta eccessivamente e finisce per ostacolare uno o più colleghi. Non dovrebbe succedere, soprattutto quando si tratta di piloti esperti, però capita ancora. E, purtroppo, Franco Morbidelli è uno che negli ultimi anni è stato criticato in più di un'occasione per aver rovinato il giro a qualcuno. È successo anche al Sachsenring.

MotoGP Germania: Morbidelli sanzionato, ecco perché

Nel corso delle Prove del pomeriggio il pilota del team Pertamina Enduro VR46 ha guidato troppo lentamente in traiettoria e ha così ostacolato il giro di Pedro Acosta. Il pilota Red Bull KTM era visibilmente infastidito per l'episodio, inevitabilmente finito sotto investigazione. Successivamente è arrivata la decisione ufficiale del FIM MotoGP Stewards Panel: tre posizioni di penalità per Morbidelli, da scontare nella gara di domenica.

Nel campionato 2026 è la seconda volta che il romano viene punito. Era già successo nello scorso GP ad Assen, quando aveva ostacolato Enea Bastianini . Era accaduto sempre nelle Prequalifiche ed era arrivata la medesima penalità inflitta oggi. Morbidelli dovrà prestare più attenzione in futuro.

MotoGP Germania: sanzione per Franco Morbidelli

Penalità anche per Moreira

Dopo la comunicazione sul provvedimento per il pilota del team VR46, è arrivata anche quella riguardante Diogo Moreira. Anche il rookie del team Honda LCR ha subito lo stesso tipo di penalità, ovvero 3 posizioni da scontare sulla griglia di partenza della gara di domenica.

A differenza del caso Morbidelli, l'infrazione del brasiliano si è concretizzata nei 20 minuti finali delle Prequalifiche, e di conseguenza la sanzione è scattata immediatamente pur essendo la prima volta in cui si rende protagonista di una simile azione. Gli ultimi 20 minuti della sessione vengono considerati cruciali, pertanto hanno un peso maggiore.