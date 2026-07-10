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MotoGP, altro errore di Morbidelli: Acosta furioso, ufficiale la penalità al pilota VR46

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 10 luglio 2026 alle 18:02
Franco Morbidelli ostacola Pedro Acosta nelle Prove MotoGP al Sachsenring
MotoGP Germania, Morbidelli ostacola Acosta: nuova penalità al pilota VR46
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Il pilota VR46 protagonista di un altro episodio negativo che gli ha provocato una sanzione: ecco cosa è successo oggi in Germania.
Durante le varie sessioni della MotoGP non mancano situazioni nelle quali qualche pilota rallenta eccessivamente e finisce per ostacolare uno o più colleghi. Non dovrebbe succedere, soprattutto quando si tratta di piloti esperti, però capita ancora. E, purtroppo, Franco Morbidelli è uno che negli ultimi anni è stato criticato in più di un'occasione per aver rovinato il giro a qualcuno. È successo anche al Sachsenring.

MotoGP Germania: Morbidelli sanzionato, ecco perché

Nel corso delle Prove del pomeriggio il pilota del team Pertamina Enduro VR46 ha guidato troppo lentamente in traiettoria e ha così ostacolato il giro di Pedro Acosta. Il pilota Red Bull KTM era visibilmente infastidito per l'episodio, inevitabilmente finito sotto investigazione. Successivamente è arrivata la decisione ufficiale del FIM MotoGP Stewards Panel: tre posizioni di penalità per Morbidelli, da scontare nella gara di domenica.
Nel campionato 2026 è la seconda volta che il romano viene punito. Era già successo nello scorso GP ad Assen, quando aveva ostacolato Enea Bastianini. Era accaduto sempre nelle Prequalifiche ed era arrivata la medesima penalità inflitta oggi. Morbidelli dovrà prestare più attenzione in futuro.
Franco Morbidelli penalizzato al Sachsenring
MotoGP Germania: sanzione per Franco Morbidelli

Penalità anche per Moreira

Dopo la comunicazione sul provvedimento per il pilota del team VR46, è arrivata anche quella riguardante Diogo Moreira. Anche il rookie del team Honda LCR ha subito lo stesso tipo di penalità, ovvero 3 posizioni da scontare sulla griglia di partenza della gara di domenica.
A differenza del caso Morbidelli, l'infrazione del brasiliano si è concretizzata nei 20 minuti finali delle Prequalifiche, e di conseguenza la sanzione è scattata immediatamente pur essendo la prima volta in cui si rende protagonista di una simile azione. Gli ultimi 20 minuti della sessione vengono considerati cruciali, pertanto hanno un peso maggiore.

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Franco Morbidelli

diMatteo Bellan

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