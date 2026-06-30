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Contatto Morbidelli-Miller: la rabbia del pilota VR46

MotoGP
di Luigi Ciamburro
martedì, 30 giugno 2026 alle 10:25
Franco Morbidelli
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Un altro weekend difficile per Franco Morbidelli. Lascia Assen con zero punti, complice un incidente alla curva 1 con Jack Miller, che ha coinvolto anche Diogo Moreira e Maverick Vinales. Nonostante l'accaduto il pilota VR46 ha proseguito la gara, che si è però conclusa dopo nove giri. Il futuro di Franky inizia a delinearsi: al termine di questa stagione MotoGP approderà nel WorldSBK.

Problemi alla partenza

Alla partenza del GP d'Olanda c'è stato un contatto tra Morbidelli e Miller. Inizialmente sembrava che l'italo-brasiliano avesse frenato troppo tardi, invece ha chiarito di aver frenato troppo tardi per evitare l'avversario della KTM. Tuttavia, allargando la traiettoria, ha colpito la Honda di Moreira e la KTM di Vinales, costringendo tutti e tre a uscire di pista. "È stata una gara piuttosto brutta. Sono stato spinto fuori pista alla prima curva. Sono stato davvero fortunato a non cadere. Miller mi ha spinto alla prima curva e sono finito fuori pista. Diogo, Maverick e io siamo finiti fuori pista".
La gara di Morbidelli si è complicata ulteriormente giro dopo giro. Dopo aver perso terreno al via, ha raggiunto di nuovo Jack Miller, ma "abbiamo avuto un altro paio di contatti e ho perso di nuovo molto tempo. Poi ho provato a risalire e a recuperare, e quando ho raggiunto Diogo, l'ho superato, ma poi sono caduto perché stavo spingendo troppo. Ho fatto un errore".
Morbidelli ad Assen

Morbidelli guarda al futuro

Morbidelli spera di migliorare le sue sensazioni alla prossima gara di MotoGP al Sachsenring, prima della pausa estiva. "Dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi di questo weekend, ovvero una velocità superiore al solito. Tutto qui. Cercheremo di mantenere questo slancio, anche se non è quello che desidero. Non è quello a cui sono abituato, ma è quello che abbiamo al momento".
Franky continua a riscontrare difficoltà ad entrare nella Q2. La priorità resta migliorare i tempi sul giro per piazzarsi tra le prime fila in griglia di partenza. "Il Sachsenring è un circuito che mi piace. È un posto che mi piace. È un posto dove ho vinto in passato". Poi ci sarà la pausa del Mondiale e sarà il momento giusto per pianificare il suo futuro. Sembra ormai certo l'addio alla MotoGP. Per Morbidelli potrebbero aprirsi le porte della Superbike con i colori della Ducati.

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Franco Morbidelli

diLuigi Ciamburro

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