MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Quartararo addio a Yamaha: dall'iride 2021 al salto nel buio, cosa lascerà a Martin e Ogura?

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 30 giugno 2026 alle 12:01
quartararo-yamaha-motogp-campioni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Fabio Quartararo è diventato grande nel Mondiale e in MotoGP proprio con Yamaha. Ora la storia si chiude: il messaggio del pilota francese.
Gli ultimi anni non sono stati facili, Fabio Quartararo e Yamaha ormai sono ai ferri corti da un pezzo, ma non va dimenticato un aspetto particolarmente importante: non sarebbe mai diventato campione MotoGP, né avrebbe lanciato la sua carriera. Dopo i due titoli CEV infatti il pilota francese ha vissuto anni difficili al salto mondiale, non ha brillato né in Moto3 né in Moto2, ma la scommessa, o meglio il salto nel buio, della casa dei tre diapason si è rivelata vincente, visto che Quartararo ha fatto costanti passi avanti fino a prendersi l'iride MotoGP 2021, seguito dal vice-campionato 2022. Poi sono arrivate le difficoltà e le lamentele ora sono all'ordine del giorno, addirittura è stato redarguito da Pavesio e messo in silenzio stampa in alcune occasioni.
Probabilmente Quartararo doveva andarsene prima, tralasciando la ricca offerta Yamaha e puntando ad un altro progetto... Ma coi se la storia non si scrive, il binomio vincente del 2021 è andato avanti, fino a questa stagione mondiale: di oggi la notizia (già nota, ma ufficializzata dopo il Patto della Concordia) che l'ultimo campione di Iwata lascerà tutto a fine 2026. Cosa troveranno Jorge Martin e Ai Ogura? Difficile a dirsi, visto che questo è l'ultimo anno delle 1000 prima del rivoluzionario progetto 850, senza aerodinamica né dispositivi, e con gomme Pirelli. Yamaha sta vivendo una "caporetto", il 2027 è un terno al lotto: potrebbe essere ancora più dura, oppure potrebbe rivelarsi un progetto vincente da subito. È una scommessa totale per tutte le case MotoGP!

Quartararo saluta Yamaha 

Dopo otto stagioni, è giunto il momento di chiudere un capitolo importante della mia carriera. Desidero ringraziare sinceramente Yamaha per avermi dato l'opportunità di competere ai massimi livelli, per aver creduto in me e per avermi supportato in tutti questi anni. Insieme abbiamo condiviso momenti indimenticabili: un titolo mondiale, undici vittorie, podi, pole position e, soprattutto, un incredibile percorso umano e sportivo che porterò sempre con me. Per me Yamaha non è solo una squadra, ma parte della mia storia, della mia crescita come pilota e come persona. Oggi sento che è il momento giusto per affrontare una nuova sfida, per ricominciare da capo e per spingermi verso nuovi orizzonti. Grazie di tutto. Per sempre grato.
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

"Non si molla!" Bezzecchi rassicura dopo Assen: riposo, reset e cambio di rotta"Non si molla!" Bezzecchi rassicura dopo Assen: riposo, reset e cambio di rotta
Alex Marquez stoico ad Assen: l'avviso sul "fattore boomerang" dopo il contatto Marc-DiggiaAlex Marquez stoico ad Assen: l'avviso sul "fattore boomerang" dopo il contatto Marc-Diggia
Fabio Quartararo

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Franco Morbidelli
MotoGP

Contatto Morbidelli-Miller: la rabbia del pilota VR46

30 giugno 2026
Marc Marquez
MotoGP

Marquez-Honda: contatti confermati prima di rinnovare con Ducati

30 giugno 2026
1-alex-marquez-motogp-assen
MotoGP

Alex Marquez stoico ad Assen: l'avviso sul "fattore boomerang" dopo il contatto Marc-Diggia

29 giugno 2026

Altre notizie

Franco Morbidelli

Contatto Morbidelli-Miller: la rabbia del pilota VR46

MotoGP
Marc Marquez

Marquez-Honda: contatti confermati prima di rinnovare con Ducati

MotoGP
1-alex-marquez-motogp-assen

Alex Marquez stoico ad Assen: l'avviso sul "fattore boomerang" dopo il contatto Marc-Diggia

MotoGP
motocross-night-race

Belli di notte: i big del Motocross tricolore alla sfida della Night Race sulla pista di Dovizioso

Motocross
8 ore di Suzuka

Honda alla 8 ore di Suzuka 2026 con la benzina fatta con le alghe!

In Pista

Articoli popolari

Di Giannantonio e Marquez

Contatto Marquez-Diggia all'ultima chicane: "Non ricordavo le regole"

MotoGP
bezzecchi-crash-motogp-assen

Bezzecchi, ottime notizie dopo i controlli in ospedale: come sta il pilota Aprilia

MotoGP
iannone-bagger-assen-race2

Iannone attacca ma è d’argento: show Bagger ad Assen, com'è andata Gara 2

In Pista
Raul Fernandez pilota del team Trackhouse MotoGP sul podio ad Assen

Raul Fernandez ce l'ha fatta, resterà in MotoGP nel 2027: accordo a un passo

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP ad Assen

Pecco Bagnaia, dalla gioia al ritiro improvviso: cosa è successo al neopapà ad Assen

MotoGP

Loading