Storica intesa MotoGP-MSMA, siglato l'accordo 2027-2031 per la nuova era

Il MotoGP Group e i cinque costruttori – Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha – hanno confermato oggi la firma dell'accordo che definisce il quadro normativo della competizione dal 2027 al 2031.

Alla fine delle prime prove libere che aprono il GP a Brno , ecco arrivare un annuncio storico, di cui si parla da tempo è che ora la sua prima ufficialità. Una pietra miliare storica per la MotoGP e per i costruttori che fanno parte della MSMA, confermando la presenza a lungo termine di tutti gli attuali costruttori in griglia. Il risultato di un processo di negoziazione collettiva incentrato sui migliori interessi in ambito sportivo, tecnico e commerciale. Parallelamente, la MotoGP e gli 11 team hanno concordato i termini principali per il periodo 2027-2031, il cui annuncio ufficiale avverrà a tempo debito. Questo quadro normativo, valido per l'intero campionato, definirà le basi regolamentari, sportive e commerciali per la prossima fase evolutiva della MotoGP, segnando un traguardo importante e rafforzando ulteriormente il campionato.

Nell'ambito di questo processo, la MotoGP, i costruttori, i team e la FIM stanno collaborando per individuare opportunità di miglioramento sia degli aspetti tecnici che sportivi del campionato, garantendo una costante attenzione alla sicurezza e offrendo al contempo uno spettacolo ancora più avvincente per i fan. Questo approccio condiviso guiderà la continua evoluzione della MotoGP, preservando al contempo il suo DNA: continuerà a investire nella sua piattaforma globale, che comprende promozione, coinvolgimento dei fan e sviluppo commerciale, nell'ambito di un'ambizione e di un impegno condivisi dai costruttori per promuovere la crescita a lungo termine e accrescere ulteriormente il valore del campionato per i fan, i partner e gli stakeholder di tutto il mondo.

I commenti dei costruttori

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing: “Come presidente della MSMA, sono lieto e orgoglioso dell'accordo raggiunto tra la nostra associazione e il MotoGP SEG. È la prima volta nella storia di questo sport che tutti i costruttori raggiungono una posizione unanime su un accordo con la MotoGP. Ciò significa che condividiamo tutti la stessa visione per il futuro di questo sport. Il marchio MotoGP ha un enorme potenziale e solo lavorando insieme possiamo sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato globale e crescere insieme nel settore dello sport e dell'intrattenimento.”

Luigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “Questo accordo collettivo tra la MotoGP e tutti i costruttori rappresenta una pietra miliare per il nostro sport. L'impegno condiviso da tutti nel paddock dimostra che, pur lottando strenuamente in pista, siamo pienamente allineati nell'assicurare un futuro brillante e prospero alla MotoGP. Questo accordo garantisce stabilità e una chiara direzione per gli anni a venire, creando il contesto ideale affinché i costruttori continuino a investire in tecnologia, prestazioni e talenti. Siamo orgogliosi di far parte di questa visione condivisa e ci impegniamo a fondo per contribuire alla continua crescita del campionato, offrendo gare straordinarie ai fan di tutto il mondo e aiutando la MotoGP a raggiungere nuovi livelli di successo negli anni a venire.”

Koji Watanabe, Presidente di HRC: "Come Honda HRC, siamo lieti di aver raggiunto un accordo nell'ambito dell'MSMA con MotoGP Sports Entertainment Group per i prossimi cinque anni del Campionato del Mondo MotoGP. L'accordo pone le basi per il futuro del Campionato del Mondo MotoGP con una visione e un obiettivo chiari e condivisi, ovvero continuare a far crescere e migliorare questo sport, come concordato e sostenuto all'unanimità da tutte le parti interessate. Con questo accordo, Honda conferma che il nostro impegno nelle corse del Gran Premio rimane immutato e non vediamo l'ora di competere per molti altri anni."

Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM: “Questo è un momento importante e significativo per la MotoGP e per tutti noi di KTM. Ciò che spicca è la forte sintonia tra tutti i soggetti coinvolti e l'ambizione condivisa di continuare a far progredire questo sport. Abbiamo investito cuore, passione e duro lavoro nel nostro progetto MotoGP ed è stato stimolante vedere il campionato evolversi in una piattaforma così competitiva e globale. La MotoGP rappresenta il meglio del nostro sport: prestazioni, innovazione e pura competizione, connettendosi con i fan di tutto il mondo. Questo nuovo accordo ci offre una solida base per continuare a migliorare, a metterci alla prova e a lottare ai vertici contro i migliori al mondo. Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso e entusiasti per ciò che ci riserva il futuro.”

Paolo Pavesio, Amministratore Delegato di Yamaha Motor Racing: “Questo accordo segna la conclusione positiva di una lunga e a tratti complessa trattativa, generando un forte valore per tutte le parti coinvolte. Ha rappresentato un'importante opportunità per allinearci su una visione condivisa e stabilire un quadro comune a supporto della crescita a lungo termine della MotoGP, un obiettivo a cui siamo orgogliosi di contribuire. Con l'ingresso della MotoGP in questa nuova fase, vediamo una chiara opportunità per elevare ulteriormente il campionato, bilanciando innovazione, eccellenza sportiva e coinvolgimento dei fan. Continuando a investire sia in pista che fuori, siamo fiduciosi che la MotoGP consoliderà la sua posizione di vertice del motociclismo, accrescendo al contempo il suo appeal globale. Yamaha rimane pienamente impegnata nella MotoGP per i prossimi cinque anni e oltre, supportando i nostri team, piloti e fan con la passione e la dedizione che contraddistinguono la nostra storia.”