Trackhouse Aprilia, parla Guidotti: subito decisioni su line-up 2027 e test Pirelli con la 850cc

Francesco Guidotti ufficialmente alla guida di SuperFile Trackhouse Racing: le prime parole del nuovo team manager.

Di ieri l'ufficialità del suo nuovo ruolo da team manager in Trackhouse Aprilia , oggi Francesco Guidotti è già nel box per il GP a Brno . Dopo l'addio del team principal Davide Brivio, sarà lui l'incaricato di traghettare la squadra a stelle e strisce nella nuova era MotoGP. A partire dalla formazione per la prossima stagione, che sembra ormai in dirittura d'arrivo, ma anche dai test privatissimi con le 850 e le nuove Pirelli in programma lunedì a Brno. Per Aprilia ci sarà Marco Bezzecchi, l'immancabile e infaticabile tester Lorenzo Savadori, più Raul Fernandez, che nonostante le voci sembra quindi destinato a continuare col marchio veneto. Situazione però da valutare, lo spagnolo ha accusato ieri qualche problema di salute e non è del tutto in forma.

Francesco Guidotti, il ritorno in Aprilia

"È stato bello fare il commentatore, ma tornare in pista a tempo pieno è un'altra cosa. Sono davvero contento di essere tornato". Una nuova sfida con i colori Aprilia per Francesco Guidotti, un ritorno al passato, ma stavolta nel team satellite Trackhouse Racing. "Una squadra giovane, ma che ha già ottenuto dei bei risultati" ha sottolineato ai microfoni di motogp.com nel corso delle Dopo un 'anno sabbatico', rieccolo nel paddock del Motomondiale e non mancano quindi le prime parole di commento.. Una nuova sfida con i colori Aprilia per Francesco Guidotti, un ritorno al passato, ma stavolta nel team satellite Trackhouse Racing.ha sottolineato ai microfoni dinel corso delle prime prove libere

Appena arrivato e già sulle spine: bisogna decidere chi correrà per la squadra nel 2027. Tutto deciso? "Gli accordi sono già presi, dobbiamo solo finalizzarli" è la risposta. Come dichiarato poco prima da Paolo Bonora, Raul Fernandez proverà la 850cc per la squadra ufficiale lunedì nella giornata di test Pirelli. Quindi rimarrà, nonostante le voci che parlavano di una possibile formazione Aprilia totalmente italiana. "Abbiamo fiducia in Raul, ha mostrato il suo potenziale e noi dobbiamo aiutarlo a mostrarlo con più costanza" ha concluso Guidotti.