Patto della Concordia firmato, e adesso? Scenari, colpi di scena, esclusi illustri per il 2027

Il Patto della Concordia è ora siglato ufficialmente, pronti per gli annunci a raffica? Intanto ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

È quello che ora dovremo aspettarci in MotoGP, visto che tutto ciò che sappiamo per la rivoluzionaria stagione 2027 era bloccato proprio dall'assenza di questo storico accordo tra, per estensione, Liberty Media e tutti i costruttori MotoGP. Aprilia, Ducati, KTM, Honda e Yamaha, con i rispettivi team ufficiali e satellite, continueranno a comporre la classe regina del Motomondiale fino al 2031. Ora ci resta solo da scoprire tutti i nomi dei piloti e non dovrebbe mancare molto. Nell'attesa, in base alle voci ed a quel poco che si sa per i test privatissimi di Brno (a porte chiuse e senza giornalisti ammessi), possiamo provare a stilare un'ipotetica griglia per la stagione 2027.

La possibile MotoGP del futuro

Una rivoluzione anche di capi tecnici, oltre che di moto e gomme, ma per ora proviamo a vedere i piloti, mettendo insieme tutto quello che abbiamo sentito in questi mesi. Sempre se non arrivano improvvisi colpi di scena dell'ultimo minuto! La grossa incertezza riguarda la formazione Tech3, secondo team di KTM: Enea Bastianini dovrebbe andare via, ma in Trackhouse ora sembrano esserci ben quattro piloti papabili per le due selle... L'ultimo è quello di Luca Marini, anche se prevale l'incertezza.

Questo mentre Maverick Vinales ( ancora fisicamente nei guai ) sembra ora essere uscito dai piani KTM, ed è spuntato il nome di Senna Agius per Tech3. Non compaiono più Jack Miller, Alex Rins, Franco Morbidelli. Tutto questo sarà confermato o avremo sorprese? In grassetto vi mettiamo i piloti che appaiono confermati, in corsivo i nuovi arrivi, sia cambi team e marchio che gli possibili esordienti: Nicolò Bulega dalla Superbike e altri nomi dalla Moto2, ovvero Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Daniel Holgado, David Alonso, oltre al citato Agius.

Sarà così la nuova griglia MotoGP?

Lenovo Ducati Team: Marc Marquez-Pedro Acosta

BK8 Gresini Racing: Joan Mir-Daniel Holgado

Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Fermin Aldeguer-Nicolò Bulega

Monster Aprilia Racing: Marco Bezzecchi-Pecco Bagnaia

SuperFile Trackhouse Racing: Raul Fernandez/Manuel Gonzalez/Enea Bastianini/Luca Marini

Red Bull KTM Factory Racing: Alex Marquez-Fabio Di Giannantonio

Red Bull KTM Tech3: ?-?

Honda HRC Castrol: Fabio Quartararo-Diogo Moreira (promosso da LCR)

LCR Honda: Johann Zarco-David Alonso

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Martin-Ai Ogura

Prima Pramac Yamaha MotoGP: Toprak Razgatlioglu-Izan Guevara