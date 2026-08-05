MotoGP a Silverstone: chi vince sempre e chi no? C'è l’ultimo tabù da sfatare

Nella MotoGP attuale c'è un solo marchio che deve ancora ottenere una vittoria sul tracciato di Silverstone ...

Il Motomondiale si prepara per l'appuntamento di Silverstone, che riapre ufficialmente la stagione 2026 dopo la pausa estiva. Tracciato storico, che solo dal 2010 s'è ripreso la MotoGP a tempo pieno, strappandola a Donington che a lungo (dal 1987) aveva ospitato la massima serie delle due ruote proprio al posto dell'iniziale circuito nel Northamptonshire. Diamo però un'occhiata alla storia: salta all'occhio che, nella classe regina attuale, con i cinque costruttori che conosciamo a cui tocca aggiungere Suzuki per i suoi risultati, ce n'è uno solo che deve ancora infrangere il tabù della vittoria. Sapete dire quale? Rivediamo tutti i piloti vincenti finora.

Yamaha: batti cinque

È il marchio che ha trionfato maggiormente dal ritorno della MotoGP a Silverstone. A partire dalla stagione 2010 con Jorge Lorenzo, pilota che ha poi trionfato anche nel 2012 e nel 2013, portando il maggior numero di successi al marchio dei tre diapason sulla pista britannica. Il suo segno l'ha lasciato anche Valentino Rossi vincente nel 2015 (il maggior numero di successi nel Regno Unito era arrivato nell'era Donington), l'ultimo pilota in trionfo è stato Fabio Quartararo. Lo stesso che l'anno scorso poteva calare il bis, se la sua M1 non l'avesse mollato proprio sul più bello...

Ducati forza 3

Al secondo posto c'è la Rossa di Borgo Panigale. Ricordiamo, a Silverstone, in precedenza aveva brillato Casey Stoner ma solo a Donington Park. Sulla pista attuale, la prima volta nei tempi moderni è arrivata con Andrea Dovizioso, in trionfo nella stagione 2017. C'è voluto qualche anno, ma nel 2022 ci ha pensato Francesco Bagnaia a portare il secondo successo a Ducati sulla pista di Silverstone. L'ultimo vincitore di GP è Enea Bastianini nel 2024 (dopo la vittoria anche nella Sprint del sabato). Volendo, possiamo contare anche le mini-gare del sabato: Ducati regina oltre che con 'Bestia', anche con Alex Marquez nel 2023 e nel 2025.

Numeri 2: Honda, Suzuki, Aprilia

Per l'Ala Dorata, due nomi leggendari che hanno lasciato il segno: Casey Stoner nel 2011 e Marc Marquez nel 2014, da quel momento Honda non ha più visto il primo gradino del podio. Andiamo al ritirato Suzuki , che comunque ha messo a segno due successi a Silverstone: nel 2016 ci ha pensato Maverick Vinales, nel 2019 è stata la volta di Alex Rins. Due piloti quasi ex MotoGP... Infine ecco Aprilia, che ha firmato il primo centro con Aleix Espargaro nel GP del 2024, mentre l'anno scorso ecco la prima vittoria del nuovo arrivato Bezzecchi.

KTM, tocca a te?

Eccoci arrivati all'unico marchio che ancora non ha ottenuto nessuna vittoria in MotoGP sulla pista di Silverstone. Più in generale, è arrivato solamente un podio col prossimo appiedato Brad Binder nell'edizione del GP del 2023. Sembra che il tracciato del Northamptonshire sia una bestia nera per il marchio di Mattinghofen... Ma i tabù sono fatti per essere infranti, giusto?