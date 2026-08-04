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MotoGP 2027: un indizio social svela il prossimo annuncio sul mercato piloti

MotoGP
di Matteo Bellan
martedì, 04 agosto 2026 alle 20:15
Raul Fernandez in lotta con altri piloti MotoGP
MotoGP, rinnovo del contratto firmato: annuncio in arrivo
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Tante selle sono state assegnate per il futuro, altre sono virtualmente libere, ma a breve dovrebbero esserci nuovi annunci che andranno a confermare quanto già trapelato nelle scorse settimane.
Ci sono ancora diversi comunicati ufficiali attesi per quanto riguarda il mercato piloti MotoGP. Se per tredici posti della griglia è stato annunciato a chi andranno nel 2027, ne rimangono nove da assegnare. In alcuni casi si tratta solo di formalità, visto che da un po' di tempo era già chiaro cosa sarebbe successo.

MotoGP, team SuperFile Trackhouse: definita la line-up

In casa Aprilia è stato reso noto che il team factory sarà composto da Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, con il primo che ha firmato un contratto fino al 2028 e il piemontese che ha siglato un quadriennale. Per quanto riguarda la squadra satellite SuperFile Trackhouse, non è un segreto che saranno Raul Fernandez ed Enea Bastianini a condividere il box nel biennio 2027-2028.
Nelle scorse ore il team americano ha pubblicato un indizio sul rinnovo contrattuale di Fernandez: in un breve video si vede un foglio con scritto "Firme" e "SuperFile Trackhouse MotoGP Team) sul quale un cane bianco mette le proprie impronte. Il pilota spagnolo ha un cane bianco di nome Pancho, più volte presente nel box e ormai una mascotte della squadra di Justin Marks.
Probabile che a breve arriverà l'annuncio del rinnovo di Fernandez, al quale inizialmente era stato offerto un contratto di un anno: l'accordo dovrebbe prevedere una sua permanenza nella formazione SuperFile Trackhouse fino al 2028. Vedremo se, in concomitanza con questa ufficializzazione, arriverà anche quella inerente l'ingaggio di Bastianini.

KTM Tech3: tutto definito?

Bastianini, così come Maverick Vinales, lascerà il team KTM Tech3. Al loro posto ci saranno Luca Marini e Senna Agius. Oggi Sky Sport MotoGP ha confermato che durante la pausa estiva è stato raggiunto l'accordo totale tra il fratello di Valentino Rossi e Guenther Steiner, amministratore delegato della squadra francese.
Steiner per il futuro intende puntare su un pilota esperto e su un giovane talento. Marini può essere il profilo giusto anche nell'ottica di lavorare efficacemente allo sviluppo della nuova KTM 850, visto che già in Honda si è dimostrato in buon "collaudatore". Il giovane destinato ad affiancarlo è Agius, che secondo le indiscrezioni di mercato MotoGP ha avuto la meglio su Manu Gonzalez, leader della classifica Moto2 e suo compagno di squadra nel box Intact GP. Salvo sorprese, sarà il 21enne australiano ad approdare nel team Tech3 nel 2027.

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