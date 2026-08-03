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Dalla SBK all'Hard Enduro, Remy Gardner eroico: 27 ore di gara nella Red Bull Romaniacs

Superbike
di Matteo Bellan
lunedì, 03 agosto 2026 alle 15:15
Remy Gardner nel rally di hard enduro Red Bull Romaniacs
Remy Gardner dalla Superbike all'Hard Enduro: 27 ore di gara in Romania
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Il pilota australiano non sta disputando una grande stagione SBK, ma la sua passione per le corse rimane intatta: si è messo alla prova in una disciplina diversa e decisamente impegnativa.
Yamaha sta deludendo nel Mondiale Superbike 2026, è sotto gli occhi di tutti. La R1 è una moto abbastanza datata e quest'anno si è rivelata molto indietro rispetto alla nuova Ducati Panigale V4 R. I piloti non hanno la possibilità di puntare al podio e anche entrare nelle prime cinque-sei posizioni è difficilissimo.
Nella classifica generale non c'è nessun pilota Yamaha in top 10, il migliore è Andrea Locatelli, undicesimo con 99 punti. Xavi Vierge è quattordicesimo a quota 80, mentre Remy Gardner è diciassettesimo (45) e si tiene dietro il nuovo compagno di squadra e rookie Stefano Manzi (diciottesimo con 34 punti). Sarà interessante vedere chi la spunterà alla fine nei duelli interni nei team Pata Maxus e GYTR GRT.

Superbike, Gardner riuscirà a battere Manzi?

Gardner si è trasferito nel Mondiale Superbike nel 2023, dopo una difficilissima stagione trascorsa in MotoGP con il team KTM Tech3. Aveva fatto il grande salto da campione Moto2 in carica, però le cose non sono andate bene ed è stato scaricato dalla casa di Mattighofen. Per proseguire la sua carriera ha deciso di mettersi alla prova nel più importante campionato delle derivate di serie ed è giunto al quarto anno con il team GYTR GRT Yamaha. Ne avrà anche un quinto, visto che il suo contratto scade nel 2027.
Remy Gardner pilota GYTR GRT Yamaha Superbike
SBK, Gardner riuscirà a battere Manzi?
Anche Manzi ha un accordo valido anche per l'anno prossimo, entrambi sperano di avere un pacchetto tecnico più competitivo nel 2027. Intanto, si sfidano per la supremazia interna alla squadra guidata da Filippo Conti. La pressione è sull'australiano, che ha molta più esperienza con la R1 e con il WorldSBK. Invece, il campione Supersport 2025 è un rookie che deve imparare e che non è "condannato" a sconfiggere il suo compagno di squadra al primo anno: ci proverà, ma non farcela non sarebbe un fallimento.

Remy in azione nella Red Bull Romaniacs

Il campionato mondiale Superbike 2026 ripartirà solo nel weekend 4-6 settembre, quindi i piloti hanno tempo per riposare, allenarsi e anche correre in discipline diverse. Proprio Gardner si è reso protagonista di una sfida tutt'altro che agevole: la scorsa settimana è andato in Romania per partecipare a una delle gare off-road più dure al mondo, la Red Bull Romaniacs. Si tratta di un rally di Hard Enduro che ha sede a Sibiu, città situata nella regione della Transilvania.
Remy Gardner corre in moto nella Red Bull Romaniacs, gara di hard enduro
Remy in azione nella Red Bull Romaniacs
Gardner ha completato quasi 27 ore di gara (26 ore, 42 minuti e 15 secondi) in 4 giorni, concludendo al 34° posto della classifica della classe Silver, con un ritardo di 7 ore e 32 minuti dal connazionale e leader della categoria Sandon Kerswell. Erano 82 i piloti nella classe Silver, quindi il risultato del figlio d'arte è sicuramente positivo: era all'esordio sull'impervio terreno rumeno, che include sentieri rocciosi, ripide salite e discese insidiose. La Red Bull Romaniacs comporta un grande sforzo in termini di abilità di guida, resistenza fisica e forza mentale. Mettersi alla prova in questa gara di hard enduro non è per tutti.

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Remy Gardner

diMatteo Bellan

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