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Truffa milionaria con la MotoGP: arrestata Anita la Fantastica

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 03 agosto 2026 alle 7:49
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La polizia spagnola e francese hanno arrestato in Francia Ana María Vicente Osset, ricercata dalle autorità per aver presumibilmente truffato oltre 100 persone per un totale di 730.000 euro attraverso la vendita fittizia di viaggi e biglietti per gare della MotoGP.

L'arresto di 'Anita la fantastica'

"Anita la Fantastica" è stata arrestata in Francia, ricercata per frodi legate alle gare di MotoGP. Lo ha reso noto venerdì la Polizia Nazionale, precisando che il fuggitivo era ricercato in virtù di due mandati di arresto europei per frode, oltre ad altri nove mandati di cattura nazionali.
Fonti di polizia hanno riferito all'agenzia EFE che l'arresto è avvenuto giovedì scorso nella città francese di Tours, in collaborazione con l'OFAST (Office Anti Stupéfiants) della Polizia Nazionale del Paese confinante. Osset è stata convocata presso il Tribunale provinciale di Madrid lo scorso maggio, ma non si è presentata al processo. Pertanto hanno emesso nei suoi confronti un mandato di cattura.
Fernando González, ispettore capo e responsabile della sezione per la ricerca dei latitanti della Polizia Nazionale, ha sottolineato che l'arresto di questa donna ha un valore di grande importanza, data "la rilevanza e il significato sociale che il caso ha assunto di recente".

Le indagini della polizia

Secondo quanto spiegato alla stampa, le indagini sono iniziate lo scorso maggio, dopo che la donna era stata dichiarata latitante, sebbene Osset fosse già "in fuga dal 2024". Grazie alla collaborazione tra la polizia, le autorità francesi e il team dell'European Fugitive Location Network (ENFAST), la donna è stata localizzata e arrestata nella città di Tours, vicino a Poitiers.
Il 7 maggio Ana María Vicente Osset è stata dichiarata colpevole di oltraggio alla corte per non essersi presentata al processo, dove avrebbe dovuto sedere sul banco degli imputati insieme al marito, che invece è stato processato. Il processo, già rinviato due volte per diverse ragioni, vedeva coinvolte due società e quattro persone accusate di frode relativa a falsi pacchetti per assistere al campionato MotoGP 2020.
Ana María Vicente Osset

Condanne pesanti per la maxi truffa

L'imputata principale era Ana María Vicente Osset, che ha tre condanne per frode ed è accusata di aver sottratto denaro a migliaia di famiglie. La procura ha accusato lei e suo marito, Eduardo GU, di frode con l'aggravante della recidiva multipla e ha richiesto 9 anni di reclusione per la donna, 7 per l'uomo e un risarcimento alle vittime per un totale di 730.536 euro. Per la società Aupa Travel SL, di proprietà di 'Anita la fantástica' e di cui era l'unica amministratrice, la Procura ha richiesto il pagamento di una multa di quasi tre milioni di euro.
Durante il processo, ha testimoniato l'amministratore unico di due delle società coinvolte, affermando di aver pagato agli imputati più di 500.000 euro per diversi viaggi ai circuiti di Silverstone (Inghilterra) e Misano (Italia), dove si svolgevano le gare della MotoGP, con l'intenzione di regalarli ai suoi clienti.
Secondo quanto da lui affermato, i viaggi erano assicurati da AXA Seguros e a loro era stata rilasciata una documentazione con il timbro dell'agenzia di viaggi Globalia, ma non hanno mai effettuato i viaggi né hanno mai rivisto i loro soldi, nonostante avessero ricevuto un certificato di debito.
Il 2 giugno, il Tribunale provinciale ha condannato il marito della fuggitiva a sei anni e mezzo di reclusione e gli ha ordinato di restituire 671.000 euro alle persone che aveva truffato.

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