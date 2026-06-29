Dopo la vittoria nella Sprint, un'altra buona prestazione in gara ad Assen: il pilota spagnolo viaggia verso la conferma in MotoGP.

Raul Fernandez merita di rimanere sulla griglia della classe regina del Motomondiale e lo ha dimostrato anche nel recente weekend del Gran Premio dei Paesi Bassi. Quarto tempo nelle qualifiche, con pole position persa per un leggero contatto sul verde, poi trionfo nella sprint race e secondo posto nella gara lunga. Sicuramente l'Aprilia era superiore a tutte le altre moto ad Assen, però fare certi risultati non è mai scontato. Da dire che sia lui sia Ai Ogura, secondo sabato e primo domenica, hanno fatto meglio dei piloti del team factory. Un GP storico per la squadra SuperFile Trackhouse, che ha messo a segno due doppiette.

Raul Fernandez vicino al rinnovo con Trackhouse MotoGP

Nonostante i buoni risultati del pilota madrileno, per il 2027 non ha ancora un contratto. Il suo manager Paco Sanchez lo aveva dichiarato in modo netto dopo la sprint race, rivelando che un'offerta dal team SuperFile Trackhouse MotoGP gli era arrivata solo nella giornata di venerdì. Stando ai rumors, tale offerta prevedeva un contratto annuale con opzione per un prolungamento fino al 2028.

Raul Fernandez vicino al rinnovo con Trackhouse MotoGP

Ma Fernandez e il suo manager volevano un accordo biennale "secco" e sembra che le parti siano andate in tale direzione nel corso del weekend. Sanchez a Sky Sport MotoGP ha confermato: "Penso che siamo sulla strada giusta per trovare l'accordo definitivo. Sono convinto che lo troveremo a breve, prima di andare in Germania dovremmo aver concluso tutto".

Anche Francesco Guidotti, nuovo team manager di SuperFile Trackhouse, ha spiegato che Fernandez dovrebbe rimanere con la squadra americana anche nel 2027-2028: "Abbiamo trovato una buona direzione per un accordo a brevissimo con Raul. Mi sono meravigliato che lui fosse finito quasi nel dimenticatoio. Ci siamo parlati e abbiamo trovato la direzione velocemente. Penso che l'ultima offerte che gli abbiamo fatto sarà di suo gradimento, manca davvero poco. La questione economica non è stata un tema difficile da smarcare, non è stato quello il problema della trattativa". La durata contrattuale è stato un punto di discussione più approfondito, ma sembra ormai tutto risolto.

Raul con Bastianini, Marini in Tech3 KTM?

Guidotti si è detto sorpreso del fatto che Trackhouse non avesse ancora blindato lo spagnolo, considerati i risultati positivi che aveva conseguito. Il suo arrivo nel team ha cambiato la situazione e presto le parti dovrebbero arrivare alle firme. Fernandez dovrebbe affiancare Enea Bastianini, in arrivo da KTM Tech3, nel biennio 2027-2028.