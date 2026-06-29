MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Raul Fernandez ce l'ha fatta, resterà in MotoGP nel 2027: accordo a un passo

MotoGP
di Matteo Bellan
lunedì, 29 giugno 2026 alle 11:20
Raul Fernandez pilota del team Trackhouse MotoGP sul podio ad Assen
Raul Fernandez, missione compiuta: accordo vicino per restare in MotoGP
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo la vittoria nella Sprint, un'altra buona prestazione in gara ad Assen: il pilota spagnolo viaggia verso la conferma in MotoGP.
Raul Fernandez merita di rimanere sulla griglia della classe regina del Motomondiale e lo ha dimostrato anche nel recente weekend del Gran Premio dei Paesi Bassi. Quarto tempo nelle qualifiche, con pole position persa per un leggero contatto sul verde, poi trionfo nella sprint race e secondo posto nella gara lunga. Sicuramente l'Aprilia era superiore a tutte le altre moto ad Assen, però fare certi risultati non è mai scontato. Da dire che sia lui sia Ai Ogura, secondo sabato e primo domenica, hanno fatto meglio dei piloti del team factory. Un GP storico per la squadra SuperFile Trackhouse, che ha messo a segno due doppiette.

Raul Fernandez vicino al rinnovo con Trackhouse MotoGP

Nonostante i buoni risultati del pilota madrileno, per il 2027 non ha ancora un contratto. Il suo manager Paco Sanchez lo aveva dichiarato in modo netto dopo la sprint race, rivelando che un'offerta dal team SuperFile Trackhouse MotoGP gli era arrivata solo nella giornata di venerdì. Stando ai rumors, tale offerta prevedeva un contratto annuale con opzione per un prolungamento fino al 2028.
Raul Fernandez sul podio MotoGP ad Assen
Raul Fernandez vicino al rinnovo con Trackhouse MotoGP
Ma Fernandez e il suo manager volevano un accordo biennale "secco" e sembra che le parti siano andate in tale direzione nel corso del weekend. Sanchez a Sky Sport MotoGP ha confermato: "Penso che siamo sulla strada giusta per trovare l'accordo definitivo. Sono convinto che lo troveremo a breve, prima di andare in Germania dovremmo aver concluso tutto".
Anche Francesco Guidotti, nuovo team manager di SuperFile Trackhouse, ha spiegato che Fernandez dovrebbe rimanere con la squadra americana anche nel 2027-2028: "Abbiamo trovato una buona direzione per un accordo a brevissimo con Raul. Mi sono meravigliato che lui fosse finito quasi nel dimenticatoio. Ci siamo parlati e abbiamo trovato la direzione velocemente. Penso che l'ultima offerte che gli abbiamo fatto sarà di suo gradimento, manca davvero poco. La questione economica non è stata un tema difficile da smarcare, non è stato quello il problema della trattativa". La durata contrattuale è stato un punto di discussione più approfondito, ma sembra ormai tutto risolto.

Raul con Bastianini, Marini in Tech3 KTM?

Guidotti si è detto sorpreso del fatto che Trackhouse non avesse ancora blindato lo spagnolo, considerati i risultati positivi che aveva conseguito. Il suo arrivo nel team ha cambiato la situazione e presto le parti dovrebbero arrivare alle firme. Fernandez dovrebbe affiancare Enea Bastianini, in arrivo da KTM Tech3, nel biennio 2027-2028.
A proposito del team KTM Tech3, che aveva fatto un sondaggio anche per lo stesso Raul, sembra che ci sia la possibilità di vedere Luca Marini correre con la moto austriaca dall'anno prossimo. Maverick Vinales con le sue ultime dichiarazioni contro KTM si è praticamente pestato i piedi da solo e sembra difficile una sua conferma. Per l'altro posto è in corso un ballottaggio tra Manu Gonzalez e Senna Agius, piloti Moto2 del team Intact GP.

Leggi anche

Ai Ogura piccolo e letale, un giapponese può sbancare la MotoGP?Ai Ogura piccolo e letale, un giapponese può sbancare la MotoGP?
Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"
Seguici anche sul nostro profilo ufficiale Instagram @Corsedimoto
Raul Fernandez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marco Bezzecchi
MotoGP

Rivola duro con Bezzecchi: "Ha bisogno di una vacanza"

29 giugno 2026
Di Giannantonio e Marquez
MotoGP

Contatto Marquez-Diggia all'ultima chicane: "Non ricordavo le regole"

29 giugno 2026
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP ad Assen
MotoGP

Pecco Bagnaia, dalla gioia al ritiro improvviso: cosa è successo al neopapà ad Assen

28 giugno 2026

Altre notizie

forato-fantic-mxgp-portogallo

Beffa in qualifica e punti sofferti: GP Portogallo disastroso per Fantic MXGP

Motocross
Marco Bezzecchi

Rivola duro con Bezzecchi: "Ha bisogno di una vacanza"

MotoGP
Di Giannantonio e Marquez

Contatto Marquez-Diggia all'ultima chicane: "Non ricordavo le regole"

MotoGP
KC2A9682 copia_result

Novità nel CIV Sportbike: MMP trova il sostituto di Coppola, arriva CFMOTO?

In Pista
unnamed_result

CIV Femminile: Karolina Danak vince ancora, ma che duello al Mugello!

In Pista

Articoli popolari

bezzecchi-crash-motogp-assen

Bezzecchi, ottime notizie dopo i controlli in ospedale: come sta il pilota Aprilia

MotoGP
Di Giannantonio e Marquez

Contatto Marquez-Diggia all'ultima chicane: "Non ricordavo le regole"

MotoGP
ktm-motogp-assen

Alta tensione in KTM: Steiner duro con Vinales, Acosta al limite "Troppi problemi"

MotoGP
iannone-bagger-assen-race2

Iannone attacca ma è d’argento: show Bagger ad Assen, com'è andata Gara 2

In Pista
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP ad Assen

Pecco Bagnaia, dalla gioia al ritiro improvviso: cosa è successo al neopapà ad Assen

MotoGP

Loading