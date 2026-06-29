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Rivola duro con Bezzecchi: "Ha bisogno di una vacanza"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 29 giugno 2026 alle 9:50
Marco Bezzecchi
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Weekend dal doppio volto per Aprilia Racing, che lascia Assen con una storica tripletta. Ma sul podio non c'era Marco Bezzecchi, autore di un pauroso incidente a 190 km/h. Il romagnolo è stato sbalzato dalla sua RS-GP ed è rimasto a terra sull'asfalto, lasciando temere il peggio. Ma fortunatamente non dovrebbero esserci conseguenze rilevanti per l'ex leader del campionato MotoGP.

Bezzecchi perde la leadership

L'allievo della VR46 Academy ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma le telecamere hanno mostrato che è sempre rimasto cosciente, sebbene stordito dal violento impatto. Poco dopo i soccorritori hanno trasportato Marco Bezzecchi al centro medico del circuito di Assen per ulteriori accertamenti. Tuttavia, l'incidente ha avuto enormi conseguenze sportive con il suo doppio zero, che gli fa perdere la testa della classifica MotoGP a favore del compagno di box Jorge Martin. 'Bez' scivola provvisoriamente al secondo posto, a 16 punti dal compagno di squadra Aprilia, mentre Fabio Di Giannantonio è a 30 punti di distacco e Marc Marquez riduce il distacco a 42 punti.
Bezzecchi Marco

Il commento del boss Aprilia

Un'altra giornata positiva per l'Aprilia, secondo podio interamente monomarca, corredato dalla prima pole position di Jorge. "Ci voleva dopo gli ultimi weekend, però ci voleva anche Marco, ha fatto un errore che non deve fare", ha detto l'ad Massimo Rivola a Sky Sport MotoGP. Per lui si tratta del terzo "zero" consecutivo in gara, una batosta che potrebbe rivelarsi fatale nella corsa al titolo MotoGP. La Casa di Noale è sicuramente la favorita, ma nessuno dei suoi piloti riesce ad essere la vera punta di diamante, così come successo a Marc Marquez in Ducati nel 2025.
In vero a trionfare in terra olandese è il team satellite Trackhouse. "Ho sempre detto che attendevo il giorno in cui loro ci battevano, adesso è capitato due volte di fila... che non ci prendano troppo gusto. Però è giusto così, è uno stimolo per noi, per cui fa piacere". Chi lascia Assen con l'amaro in bocca è Bezzecchi, che preoccupa più per lo stato mentale che per quello fisico. "Marco ha commesso un brutto errore. Bisognerà mandarlo un po' in vacanza perché gli sono capitate un po' troppe cose tutte in una volta, abbatterebbero chiunque. Noi ovviamente siamo con lui".

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