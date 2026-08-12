Rivelazione shock su Marquez: "Sul braccio non dice la verità"

Marc Marquez ha concluso il Gran Premio di Gran Bretagna al settimo posto, il suo peggior risultato stagionale ottenuto anche ad Assen e al Mugello. Un risultato che evidenzia quanto sia stato complicato il weekend di MotoGP a Silverstone per la Ducati, a causa dell'usura repentina degli pneumatici. Ma quanto influisce la condizione fisica del campione di Cervera?

Marquez non cerca alibi

Alla vigilia del GP di Silverstone era già noto che l'Aprilia partisse da favorita. Ma forse in pochi immaginavano un predominio assoluto delle RE-GP, che hanno monopolizzato il podio sia nella Sprint che nella gara domenicale. Marc Marquez non ha cercato alibi al termine del weekend inglese. "La moto andava bene, le gomme andavano bene. Non sono riuscito a trovare un modo per fare meglio", ha spiegato il #93. Mai una nota di critica nei confronti della Desmosedici GP26, che quest'anno gli ha dato tre vittorie in gara lunga e tre nelle gare veloci del sabato.

Un concetto che continua a ribadire è di dover imparare a convivere con un "nuovo" braccio. I vari infortuni e interventi chirurgici hanno segnato la salute del braccio destro, che in certi Gran Premi rappresenta un limite. "Non è lo stesso braccio destro dell'anno scorso, non è lo stesso della prima parte della stagione. È un braccio destro diverso. Quindi cercherò di abituarmi e, sì, cercherò di essere al 100% ogni fine settimana". Un concetto che ha ribadito anche dopo la tappa di Silverstone. "Quello che devo cercare di migliorare è la massa muscolare della spalla".

Rumors dal paddock

Simon Patterson ha parlato con l'entourage di Marquez, che ha confermato che il pilota sta "soffrendo" per le conseguenze dell'infortunio alla spalla subito prima di Mandalika. Ma si è aggravato dopo la caduta con Marco Bezzecchi. "Marc ci mente continuamente; ormai lo sappiamo bene. Marc ci mente sistematicamente sulle sue condizioni fisiche. Ci dice che sta bene quando non è vero. A dire il vero, però, non fa mai il contrario: non giustifica mai le sue prestazioni con il suo stato fisico. Questo fine settimana ho parlato con diverse persone vicine a Marc che mi hanno fatto intendere che le cose non vanno benissimo, che ha ancora parecchi problemi alla spalla", ha dichiarato Patterson.

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