Marquez frena il team Ducati: "Dobbiamo stare calmi"

Marc Marquez è ritornato in pista a Silverstone, per la seconda parte del campionato MotoGP. Nella prima giornata di prequalifiche chiude con il sesto tempo, ma non è ancora al meglio della sua condizione fisica. Su un circuito tradizionalmente favorevole alle Aprilia, il campione di Cervera necessita del miglior setting per provare a dare l'assalto al podio.

Marquez guadagna la Q2

Come da pronostico, la Casa di Noale recita il ruolo di padrona nella prima giornata di MotoGP in terra anglosassone. Marquez è riuscito ad accedere direttamente alla Q2, mentre il suo compagno di box, Pecco Bagnaia, dovrà passare dalla Q1. C'è ancora margine di miglioramento in vista delle qualifiche e della Sprint? "Ho cercato di gestire le cose al meglio, cercando un buon assetto senza correre troppi rischi. Ma quando si cerca di fare un giro veloce si corrono dei rischi perché non ero sicuro di riuscire ad accedere alla Q2 visto che i tempi erano così ravvicinati. Abbiamo finito al meglio delle nostre possibilità".

Marco Bezzecchi è l'uomo da battere in questo weekend, autore di un giro strepitoso, che ha spazzato via di un secondo il precedente record della pista. "È stato velocissimo e ancora una volta ha dettato il ritmo per tutto il weekend, quindi vedremo sabato e domenica a che punto saremo e quanto riuscirà a staccarci alla fine".

A Silverstone si gioca in difesa

Quando arriviamo su un circuito difficile, sono io che chiedo al team di mantenere la calma - ha spiegato il nove volte iridato ad 'AS' . Loro cercano di aiutare e di dare suggerimenti con le migliori intenzioni. Ma a volte non è la moto il problema, è il pilota che non è al 100%, oppure è lo stile di guida che non è quello giusto. Alcuni circuiti sono stati un po' più impegnativi di altri, quindi chiedo di non pensarci troppo e di cercare di trovare la giusta continuità". Per Marc Marquez si prevede una gara in difesa, dove sarà importante raccogliere punti utili per la classifica generale della MotoGP. Insieme al team Ducati studierà la miglior strategia per ottenere il massimo. "- ha spiegato il nove volte iridato ad 'AS' .".

Le condizioni fisiche di Marc

Capisco la mia situazione. Devo adattare il mio stile di guida alle esigenze del mio corpo... Posso essere un po’ più aggressivo, e questo mi aiuta. Noto che ho lo stesso punto debole di prima, ma almeno sembra che in certi punti del circuito possa essere un po’ più aggressivo e con più controllo rispetto a prima. Questo non significa che posso andare più veloce, ma almeno ho un po’ più di fiducia. Ma come ho detto ieri, è così, con una spalla che funziona diversamente, e cercherò di arrivare al 100%". Dopo la pausa estiva viene spontaneo chiedere delucidazioni sulle condizioni della spalla destra . Nelle ultime tre settimane ha svolto allenamenti e fisioterapia come suggerito dagli esperti. Anche se la condizione ideale è ancora lontana. "".

Nel precedente Gran Premio di Germania Marc Marquez ha centrato la terza vittoria in questo Mondiale MotoGP. Ma il Sachsenring era una storia ben diversa... "In Germania, la moto non si muoveva e io ero molto veloce. Invece qui non vado così veloce e la moto si muove molto di più. Quindi cercheremo di trovare il punto in cui possiamo essere aggressivi senza perdere velocità in curva".