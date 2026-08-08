KTM e Vinales ai ferri corti: la sua salute resta un mistero

KTM e Maverick Vinales sono ormai da tempo ai ferri corti. Certe dichiarazioni del pilota spagnolo non sono per niente piaciute ai vertici del team factory e al boss di Tech3, Guenther Steiner. L'infortunio e lo stop complicano ulteriormente la situazione e avvolge il futuro dell'atleta MotoGP in un alone di mistero...

Una situazione imbarazzante...

Questa situazione si è verificata e nessuno l'ha scelta, nemmeno lui, a dire il vero. Il problema di fondo è che c'è un problema di salute alla sua spalla. Non conosco i dettagli esatti; non sono un medico". La vicenda di Maverick Vinales sta facendo molto parlare il paddock in questo weekend di Silverstone. Il pilota di Roses non ha potuto recarsi in Gran Bretagna dopo che i medici hanno scoperto una lesione alla spalla, precedentemente non rilevata, durante la pausa estiva. In attesa di ulteriori accertamenti, Guenther Steiner ha parlato di questa insolita situazione. La situazione clinica sembra molto incerta e si attende il parere degli specialisti. Il patron italoamericano del team satellite Tech3 prova a gettare acqua sul fuoco. "".

Il futuro incerto di Maverick

La squadra sembra non essere a conoscenza della reale condizione fisica di Vinales. E il suo impegno nella seconda parte del campionato MotoGP resta tuttora incerto. "Per me, la cosa più importante è che ritrovi la salute per il suo bene. Che torni o meno a guidare una moto, prima deve recuperare fisicamente e poi vedremo. Questa è la situazione. Credo che ora spetti ai medici rimetterlo in forma", ha spiegato Steiner ai giornalisti. Parole che non escludono l'ipotesi di non rivedere più Maverick in questa stagione e nelle prossime, dato che non ha trovato una sella libera per il 2027.

Tech3 fuori dalle polemiche

Il capo della Tech3 ha voluto anche chiarire il suo ruolo in queste settimane. Molte delle conversazioni riguardanti Vinales avvengono direttamente tra KTM , il pilota e il suo entourage, poiché il rapporto contrattuale è gestito dalla casa madre. "Vi ho sempre detto che non sono coinvolto in ciò che accade quotidianamente. Ovviamente Pol sta correndo qui, ma tutti noi speriamo che Maverick possa recuperare la sua salute".

In attesa di notizie "factory"

La situazione è particolarmente complicata perché nemmeno i medici hanno ancora stabilito la terapia definitiva. È proprio questa incertezza a sorprendere maggiormente Steiner, che afferma di non essersi mai ritrovato in una situazione simile. "Normalmente si sa cosa ha la persona e cosa bisogna fare. Ma in questo momento non lo sappiamo davvero, nemmeno i medici possono decidere cosa fare. Non mi sono mai trovato ad affrontare niente del genere prima d'ora".

Infine la domanda fatidica: rivedremo Maverick Vinales in questa stagione MotoGP? "Dobbiamo aspettare e vedere. Non credo sia stata ancora presa una decisione su cosa fare, e non voglio oltrepassare i limiti della mia competenza in merito alla situazione. Per questo motivo non commenterò ulteriormente, perché non sono un medico. Anche se lo fossi, non ne parlerei comunque, perché devono risolvere la questione con lui".