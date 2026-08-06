Michael Dunlop il cerchio si chiude: al Classic TT sulle orme di papà Robert

Il Classic Tourist Trophy all'Isola di Man chiuderà in grande stile il calendario degli eventi 2026 delle road races. Al via con le moto storiche ci saranno anche tutti gli attuali assi del TT e ovviamente non poteva mancare il Re di questa epoca: Michael Dunlop . Che ci regala un'altra storia di famiglia estremamente suggestiva.

Il programma di gare scatterà lunedi 16 agosto, in contemporanea con il Manx TT, la serie riservata agli amatori delle corse su strada. Nel Classic invece correranno anche i big: John Mcguiness, Dean Harrison e Michael Dunlop, solo per citare i più vittoriosi. MD ha vinto 36 volte il TT sul Montain Circuit.

La leggenda dei Dunlop

Nella categoria Lightweight vedremo in strada le 250 due tempi da GP degli anni ruggenti, e già questo basterebbe. L'aspetto più evocativo però è un altro: Michael Dunlop correrà con la Honda RS del team Padgett's, lo stesso con il quale papà Robert disputò il TT del 1994. Padgett's è una delle pietre miliari del motociclismo britannico, in particolare negli anni '80-90 era una supercorazzata impegnata anche nella top class del motomondiale.

La creatura di Bruce Anstey

Ovviamente entusiasta dell'operazione nostalgia è Cleve Padgett, il titolare del team. "Lavorare con Michael, oltre che un onore, ci riporterà indietro a metà anni '90, quando facemmo correre il suo genitore. Abbiamo da sempre una relazione molto stretta con la famiglia Dunlop e non vediamo l'ora di riaccendere la Honda 250, anche se un pò mi dispiace per Bruce, è stata per tanti anni la sua creatura..." Il proprietario del team allude al neozelandese Bruce Anstey , per tantissimi anni stella del TT, che con questa moto ha vinto tre volte il Classic TT. Michael Dunlop la conosce bene, perchè già lo scorso anno vinse questa stessa corsa, a tempo di record

Il segno del destino

Michael Dunlop correrà la Lightweight con la stessa Honda RS 250 che guidava papà Robert durante le prove della North West 2008. Per un grippaggio perse il controllo nella velocissima curva di Mother Cross, perdendo la vita all'età di 48 anni.