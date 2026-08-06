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Fabio Quartararo e il GP crepacuore: ecco dove s'è incrinata la storia con Yamaha

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 06 agosto 2026 alle 11:22
quartararo-silverstone-2025
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Silverstone chiama Quartararo, con più obiettivi: dimenticare il 2025, zittire i dubbi Yamaha e rilanciarsi prima dell’era Honda.
Le immagini del Gran Premio di Silverstone 2025 hanno fatto il giro del mondo: Fabio Quartararo, netto dominatore fino a quel momento, piegato in lacrime accanto alla sua Yamaha ferma per KO tecnico e lasciata addosso al muretto. Viene da pensare che sia stato proprio quello il momento in cui il francese, iridato MotoGP 2021 proprio col marchio dei tre diapason, abbia avuto la delusione peggiore, tanto da iniziare a considerare sul serio l'idea di andarsene. Opzioni interessanti non erano mancate nemmeno in precedenza, ma Quartararo aveva continuato a credere in Yamaha (anche se c'è chi dice che è rimasto più per il corposo stipendio che per il progetto). Dal 2027 pilota e marchio si separeranno, è già uscita l'ufficialità, dopo un periodo vincente ed un successivo periodo di delusioni, come dimostrano le attuali difficoltà non solo sue, ma di tutte le Yamaha, enfatizzate ancora di più dal progetto V4 chiaramente molto acerbo e che ha aggiunto altri problemi...

Dopo il "colpo basso", caccia al riscatto

"È stato bello avere un po' di tempo per ricaricarmi durante la pausa estiva, e ora sono pronto a tornare a correre a Silverstone. È una pista che mi piace molto e so di poter essere competitivo. Anche se la gara dell'anno scorso non è finita come speravamo, abbiamo avuto dei momenti positivi a Silverstone. Continueremo a lavorare sodo anche questo fine settimana per cercare di ottenere un buon risultato." Nelle dichiarazioni pre-GP via Yamaha, Fabio Quartararo mantiene la diplomazia, ma è innegabile come quanto successo l'anno scorso bruci ancora parecchio. Per la prima volta, come non accadeva da tempo, l'uomo di punta Yamaha era in vantaggio con ampio margine, nessuno sembrava in grado di tenere il passo... Ma il colpo basso è arrivato proprio dalla sua M1, che l'ha mollato sul più bello, consegnando così a Marco Bezzecchi la prima vittoria con Aprilia. Quest'anno non ci si possono aspettare miracoli, ma certo Quartararo e Yamaha faranno l'impossibile per dimenticare Silverstone 2025. Circuito che giusto oggi ha ufficializzato il rinnovo per ospitare la MotoGP almeno fino alla stagione 2028.

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Fabio Quartararo

diDiana Tamantini

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