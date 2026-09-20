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Mucchio selvaggio nel British Superbike ad Assen: Scott Redding ci resta male

In Pista
di Paolo Gozzi
domenica, 20 settembre 2026 alle 16:58
British Superbike ad Assen: Ryde responge Redding
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Più spettacolare del WorldSBK, più elettrizzante della MotoGP: il British Superbike è sempre lo show più adrenalico dell'intero motorsport. In trasferta ad Assen, davanti a tribune gremitissime, la serie nazionale del Regno Unito ha rispolverato il mitico mucchio selvaggio in una gara tre decisa all'ultima, forsennata straccata.
Tutto il casino però non ha scalpito la granitica leadership di Kyle Ryde, che ha vacillato sotto i colpi di Scott Redding vincitore dell'antipasto del sabato e anche della gara corta, che qui assegna comunque punteggio pieno. Fra l'altro, partita in ritardo per l'impressionante 'incidente di Rory Skinner nel giro di allineamento (qui il video), la mini sfida è durata due giri in meno del previsto, appena otto, per l'arrivo di una sottile pioggia.

Battaglia per quattro 

Gara 3 è partita con Redding tornato a -63 punti dal capofila Ryde e avrebbe potuto cambiare l'inerzia in piena fase Showdown, cioè con punteggio rafforzato qui e nella prossima tappa di Donington (3-4 ottobre), con 75 punti in palio) e soprattutto nella super finale di Brands Hatch (17-18 ottobre) con 105 punti al vincitore. Nella sfida fra ducatisti si sono inserite la Honda di Ryan Vickers, che ha un launch control formidabile, e la Yamaha del coriaceo Bradley Ray. I diciassette giri sono stati un lungo romanzo pieno di sorpassi, incroci ci traiettorie, carene sfiorate, il tutto in tracciato come Assen che ci ricorda confronti diretti memorabili a livello di Mondiale.

Chicane mozzafiato 

Vickers ha perso contatto a qualche giro dalla fine, lasciando gli altri tre a giocarsela allo spasimo. Si è deciso tutto alla Timmer Chicane, storico teatro di mille battaglie: Redding ha puntato l'interno, confezionando un sorpasso deciso ma corretto. Ryde, mollando a sua volta i freni, però ha costretto il rivale ad una traiettoria scomoda: in accelerazione Redding ha perso il posteriore e quel minimo slancio che gli è costato caro. Da primo a terzo è stato un attimo, e addio recupero in classifica. Kyle Ryde riattraversa la Manica con gli stessi 68 di quando era sceso dal traghetto.
British Superbike ad Assen: quanto pubblico!

Ancora tutto in bilico 

Con il sistema di punteggio del Mondiale Kyle Ryde avrebbe una tappa di vantaggio, su due che restano. Invece qui, grazie alla formula Showdwon, non può certo dormire sonni tranquilli. Scott Redding è ancora ampiamente in partita e a Donington scenderà nella mischia con il dente ancora più avvelenato. Stiamo parlando del tracciato dove, nel lontano 2015, l'ex MotoGP vinse in 125 GP il suo primo GP, ad appena 15 anni. Il BSB sta apparecchiando un finale da favola, come da tradizione.

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diPaolo Gozzi

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