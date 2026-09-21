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Nuova stella azzurra in arrivo: chi è Giulio Pugliese, con BOE in Moto3 2027

In Pista
di Diana Tamantini
lunedì, 21 settembre 2026 alle 16:31
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Giulio Pugliese è il secondo italiano ufficializzato nel Mondiale Moto3 2027. Con Zanni, può ribaltare le sorti del movimento tricolore?
Nel corso del fine settimana di gare appena completato in Austria è stato ufficializzato un nuovo arrivo tricolore nel Mondiale Moto3. Giulio Pugliese, classe 2008 di Canegrate (Milano), è il primo pilota confermato da BOE Motorsports per la prossima stagione iridata. Vi abbiamo parlato più volte del giovane lombardo, ora eccolo pronto per approdare nel Campionato del Mondo. Assieme a Leonardo Zanni, con aspettative non da poco: quelle di un movimento italiano che sta soffrendo e che ora guarda anche a lui per essere passo passo protagonista sul palcoscenico internazionale.

Giulio Pugliese, speranza italiana in Moto3 

"Siamo molto felici di annunciare Giulio Pugliese come nuovo pilota per la stagione 2027" si legge nella nota ufficiale del team Moto3. "Abbiamo seguito il giovane italiano attraverso JuniorGP e Rookies Cup, e crediamo che abbia il talento per approdare nel Mondiale Moto3. BOE MOTORSPORTS, insieme a The Agency - Sports Management, aiuterà Giulio a sviluppare tutte le sue abilità in MotoGP e a diventare un grande campione".
Qui vi abbiamo raccontato i suoi inizi, dal 2024 è pilota di Aspar Team prima in ETC (due vittorie e cinque podi in totale) e dal 2025 nella Moto3 (una vittoria e due podi in totale) del MotoJunior (ex JuniorGP). In quest'ultima Giulio Pugliese è attualmente 3° nella generale ma è stato anche capoclassifica per qualche round dopo l'ottimo inizio di stagione. Nel monomarca KTM invece ha appena concluso la sua terza stagione (ultimo round lo scorso weekend in Austria) con il 15° posto nella generale, mentre il suo anno migliore è stato il 2025 con il primo podio nell'evento di Le Mans e bissato in casa al Mugello. Compirà 18 anni il prossimo 31 ottobre, non servono quindi piazzamenti speciali tra Rookies Cup e MotoJunior per permettergli l'accesso Mondiale. Esordiente assoluto, sarà un giovane interessante da tenere d'occhio.

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