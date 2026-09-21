Nuova stella azzurra in arrivo: chi è Giulio Pugliese, con BOE in Moto3 2027

Giulio Pugliese è il secondo italiano ufficializzato nel Mondiale Moto3 2027. Con Zanni, può ribaltare le sorti del movimento tricolore?

Giulio Pugliese, classe 2008 di Canegrate (Milano), è il primo pilota confermato da BOE Motorsports per la prossima stagione iridata. Nel corso del fine settimana di gare appena completato in Austria è stato ufficializzato un nuovo arrivo tricolore nel Mondiale Moto3., classe 2008 di Canegrate (Milano), è il primo pilota confermato da BOE Motorsports per la prossima stagione iridata. Vi abbiamo parlato più volte del giovane lombardo, ora eccolo pronto per approdare nel Campionato del Mondo. Assieme a Leonardo Zanni , con aspettative non da poco: quelle di un movimento italiano che sta soffrendo e che ora guarda anche a lui per essere passo passo protagonista sul palcoscenico internazionale.

Giulio Pugliese, speranza italiana in Moto3

"Siamo molto felici di annunciare Giulio Pugliese come nuovo pilota per la stagione 2027" si legge nella nota ufficiale del team Moto3. "Abbiamo seguito il giovane italiano attraverso JuniorGP e Rookies Cup, e crediamo che abbia il talento per approdare nel Mondiale Moto3. BOE MOTORSPORTS, insieme a The Agency - Sports Management, aiuterà Giulio a sviluppare tutte le sue abilità in MotoGP e a diventare un grande campione".