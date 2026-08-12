Griglia Moto3 2027: primi tasselli e tanti posti liberi, cosa sappiamo finora

Non sono mancati annunci, anche se pochi: lo scacchiere Moto3
2027 inizia lentamente a definirsi, ecco i nomi ufficiali finora.
Nel corso del weekend appena concluso a Silverstone non sono mancati alcuni annunci. La Moto3 inizia a delineare la sua formazione 2027, anche vagamente, visto che le ufficialità sono ancora poche per l'ultima stagione della categoria come la conosciamo prima del passaggio ad un monomarca Yamaha, ufficializzato per il 2028 (i dettagli
). Vi abbiamo già raccontato di Beñat Fernández, pilota basco iridato SSP300 alla sfida nella classe minore del Motomondiale (il suo profilo
). È arrivato qualche altro nome, ecco di chi si tratta.
Cosa si sa finora
Come detto, ben poco, ma vi riepiloghiamo le ufficialità arrivate di recente. La formazione di MSi Racing cambia a metà: c'erano pochi dubbi sul rinnovo di Hakim Danish, arrembante esordiente malese già capace di conquistare podi e la prima vittoria
nella sua stagione di debutto nel Mondiale Moto3. Accanto a lui arriverà Valentin Perrone, pilota argentino in uscita da KTM Tech3, squadra con cui ha debuttato nel Campionato del Mondo. forte di un accordo che lo porterà al debutto in Moto2 sempre all'interno della stessa struttura (come successo con Angel Piqueras, confermato con Ivan Ortola anche per il 2027). L'ultimo annuncio è quello di Eddie O'Shea, che continuerà a competere nella classe minore del Motomondiale sempre con i colori di GRYD Racing, nuovo nome di MLav Racing, squadra fondata dall'ex pilota Michael Laverty. Nessuna certezza al momento per gli italiani Matteo Bertelle, Guido Pini e Nicola Carraro, anche se per i primi due sono uscite alcune voci tempo fa riguardanti il possibile salto in Moto2. Debutterà qualcuno dai campionati propedeutici? Per il momento dobbiamo aspettare...
La griglia Moto3 2027
GRYD Racing Team: Eddie O'Shea-?
MSi Racing Team: Hakim Danish-Valentin Perrone
LevelUp MTA: Beñat Fernández-?
Leopard Racing: ?-?
Aspar Team: ?-?
Red Bull KTM Ajo: ?-?
Red Bull KTM Tech3: ?-?
Intact GP: ?-?
Snipers Team: ?-?
BOE Motorsports: ?-?
CIP-Green Power: ?-?
Honda Team Asia: ?-?
SIC58 Squadra Corse: ?-?
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