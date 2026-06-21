Da penalizzato a re di Brno: Hakim Danish superstar, prima epica vittoria Moto3

Hakim Danish nuova stella malese: la prima vittoria Moto3 a Brno lo proietta nella storia del Motomondiale.

Tra i sanzionati per lentezza in traiettoria con retrocessione di 12 posizioni in griglia (da 2° a 14°), poi la risalita, una battaglia da urlo e infine una strepitosa vittoria. Hakim Danish, pilota MSi Racing, uno dei rookie d'assalto del Campionato del Mondo 2026, ha messo a referto un autentico capolavoro nel GP Moto3 appena concluso all'Automotodrom Brno, battendo i ragazzi spagnoli in una lotta all'ultimo respiro. Vi abbiamo già parlato più volte del nuovo astro nascente dalla Malesia, ma ecco che all'8° GP mondiale abbiamo il primo centro in gara.

Dopo il primo podio arrivato appena due round fa al Mugello (che già voleva dire tanto), abbiamo la nuova stella malese, successore del mentore Zulfahmi Khairuddin (nel 2012 primo malese a podio nel mondiale) e di Khairul Idham Pawi (nel 2016 primo malese vincitore di GP nel mondiale). Non dimentichiamo anche Hafizh Syahrin, il primo malese in MotoGP, con un podio nel 2012 ed altri due nel 2017 in Moto2, più un 2° posto in Supersport nel 2016.

L'erede di Khairuddin in costante ascesa

"Felicissimo" è la parola chiave a caldo per del 18enne esordiente malese al parco chiuso. Non potrebbe essere altrimenti, visto che sta aggiornando la storia del Motomondiale per il suo paese con nuovi e bellissimi capitoli. All'esordio assoluto nel GP Malesia 2025 ha stampato il giro veloce di gara, s'è fatto notare più volte in tutte le sessioni di un GP, è stato sempre più vicino al podio... Al Mugello il primo risultato di peso, in quell'occasione ha fatto il giro del web il video con la reazione festante (e davvero poco pacata) di Zulfahmi Khairuddin, che aveva guardato per TV la gara del suo pupillo nel Mondiale Moto3.

Stavolta era impegnato in Cina per un progetto MotoMini, chissà come avrà reagito! Il perno del movimento malese delle giovani promesse delle due ruote sta creando una generazione di ragazzini davvero veloci, Hakim Danish è l'esempio attuale più lampante e non è un fulmine a ciel sereno, vi abbiamo detto perché. Ma non distogliamo l'attenzione dal giovane pilota malese, che sta brillando sempre di più nel Mondiale Moto3. Dove non è arrivato per caso, ma grazie al terzo posto in Rookies Cup 2025, a 20 punti dal campione Brian Uriarte che oggi s'è lasciato alle spalle a Brno. L'ascesa della giovane stellina di Terengganu procede con un altro importante traguardo raggiunto.