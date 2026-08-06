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MotoGP, Dixon ha provato a fregare la Honda a Crutchlow: il retroscena

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 06 agosto 2026 alle 15:30
Jake Dixon pilota Honda HRC Superbike
MotoGP, Dixon ha provato a fregare la Honda a Crutchlow: il retroscena
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Il pilota HRC WorldSBK ha svelato di aver cercato di tornare a correre un gran premio nella top class, però non è riuscito nel suo intento.
Il primo anno nel Mondiale Superbike non sta andando bene per Jake Dixon, tormentato dall'infortunio rimediato nell'ultimo giorno di test pre-campionato a Phillip Island. Le fratture al polso sinistro e alla mano sinistra gli hanno fatto saltare i primi cinque round del calendario 2026. È tornato in azione ad Aragon, dove ha fatto il suo debutto ufficiale nella categoria. Purtroppo, il suo weekend è terminato dopo il warm up, essendo stato dichiarato "non idoneo" a causa del peggioramento delle condizioni del polso.
Per cercare di recuperare totalmente, è stato deciso di non farlo correre nel round a Misano, per poi tornare in pista a Donington Park, dove ha fatto tanta fatica. Il WorldSBK ripartirà a Magny-Cours nel weekend 4-6 settembre, quindi ha tempo per migliorare la sua condizione e disputare un finale di stagione in crescita. Il team HRC ha anche previsto dei test durante questa pausa, uno dei quali proprio a Magny-Cours. Il pilota britannico avrà l'occasione per adattarsi al circuito e anche alla CBR1000RR-R Fireblade SP, una moto che non ha ancora potuto guidare abbastanza.

Dalla Superbike alla MotoGP, Jake Dixon ci ha provato: il racconto del pilota

In questo weekend la MotoGP affronta l'atteso gran premio a Silverstone, un luogo speciale per Dixon, che lì nel 2017 ha fatto il proprio debutto in Moto2 e anche nel Mondiale Superbike, poi nel 2020 ha esordito in MotoGP da sostituto dell'infortunato Franco Morbidelli sulla Yamaha M1 del team Petronas SRT. Nel 2024 è arrivata anche la prima vittoria nel GP di casa, da pilota Moto2, ovviamente.
Jake Dixon pilota WorldSBK seduto nel box Honda HRC
Jake Dixon voleva "fregare" Cal Crutchlow per il GP a Silverstone
Intervistato da Paddock Pass Podcast, il 30enne pilota britannico ha svelato un retroscena: "Ho cercato di tornare in MotoGP su una Honda per questo weekend. Ho spinto per essere su una moto LCR, ma non è andata a buon fine".
Dixon ha ammesso di essersi proposto di sostituire l'infortunato Johann Zarco nel team Honda LCR, però sarà Cal Crutchlow a continuare a prendere il posto del francese, cosa già successa negli scorsi cinque gran premi. Comprensibile che la squadra di Lucio Cecchinello e HRC vogliano proseguire con un pilota più esperto e che può dare più indicazioni utili sullo sviluppo della RC213V. Inoltre, Jake ha vissuto un anno complicato, non è al 100% e metterlo in sella a un prototipo MotoGP non sarebbe stata una scelta particolarmente saggia in questo momento.

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