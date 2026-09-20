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Daniela Guillen fa la storia: chi è la prima regina spagnola del Mondiale WMX

Motocross
di Diana Tamantini
domenica, 20 settembre 2026 alle 12:09
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Il profilo di Daniela Guillen, prima crossista spagnola capace di trionfare nel Mondiale Motocross femminile.
La storia è scritta, Daniela Guillen nuova regina del Motocross Femminile mondiale porta il gioiello della corona ad una Spagna che sta davvero vincendo ovunque. Non c'era mai stata una campionessa del mondo spagnola tra le ruote tassellate, ci pensa la pupilla RFME (la Federazione Spagnola) a colmare questo "vuoto" con un netto 1-1 in Australia che dà il via alla grande festa. È arrivato oggi il risultato di un sogno inseguito fin da bambina e solo avvicinato nelle stagioni precedenti. Completano il podio mondiale la nostra Kiara Fontanesi e la campionessa delle ultime due stagioni, Lotte van Drunen, messe in riga dalla prima iridata spagnola. Vi raccontiamo un po' la sua storia.

Daniela Guillen, carriera e curiosità della nuova stella WMX 

Catalana classe 2006, con una passione che diventa concreta a 3 anni grazie ad una minimoto arrivata a sorpresa in casa. A lei ed ai fratelli già piacevano le moto, questo regalo si è rivelato però fondamentale per la vita della piccola Daniela. Cresce sportivamente sui terreni duri della Spagna, motivo per cui i tracciati di sabbia sono stati a lungo il suo punto debole, poi risolto: eloquente il trionfo quest'anno ad Arnhem! Ha iniziato prendendo parte a gare con griglie quasi totalmente maschili (molte crossiste di livello mondiale hanno cominciato così), vincendo anche i prestigiosi titoli giovanili francesi Minivert 65cc (2016) e Minivert 85cc (2018). Gli inizi sono col numero 5, che si vede poi costretta a cambiare perché già occupato o per regolamenti: il suo attuale 255 "le piaceva", di qui la scelta che l'ha accompagnata in alto. L'impegno 100% nel Motocross ha comportato certo molti sacrifici, ma anche tante soddisfazioni.
La crescita costante la porta all'esordio mondiale a 15 anni nel 2021 con KTM, mettendosi da subito in evidenza con svariate top 10. Nel corso degli anni s'è assicurata anche tre titoli nazionali femminili consecutivi (2022-2024) ed è stata il capitano della Spagna vincente al Motocross delle Nazioni Europee nel 2022 e nel 2024. Nel 2023 viene ufficialmente supportata dalla Federazione Spagnola con il RFME Spain National Team, che le dà una GASGAS. Un altro tassello fondamentale per la sua crescita che l'ha portata a podi, vittorie, a podi iridati, fino a prendersi la medaglia d'oro del Mondiale WMX in questo 2026. Appena prima del debutto con podio in AMA WMX, un'altra spinta verso il sogno. Ora guarda tutti dall'alto, il difficile sarà ripetersi, ma adesso è il momento di festeggiare. Enhorabuena, anzi, Enhorabona Daniela!

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Daniela Guillen

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